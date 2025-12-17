  1. سیاست
  2. دولت
۲۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۰۹

رفیع‌زاده:مصرف انرژی بیش از حد استاندارد، سریع مورد بررسی قرار می‌گیرد

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: زمانی که مشاهده شود مصرف انرژی بیش از حد استاندارد وجود داشته باشد، به صورت سریع مورد بررسی قرار خواهیم داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علاءالدین رفیع‌زاده معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در حاشیه جلسه امروز چهارشنبه هیئت دولت در جمع خبرنگاران، گفت: زمانی که مشاهده شود مصرف انرژی بیش از حد استاندارد وجود داشته باشد، به صورت سریع مورد بررسی قرار خواهیم داد.

وی افزود: اینکه بخواهیم سازمان را جریمه نقدی کرده و یا برق یا انرژی آنها را قطع کنیم بستگی به نظر وزارت خانه‌های مربوطه دارد که آنها تصمیم می‌گیرند اما همین قدر که مطلع شویم یک دستگاهی در مصرف انرژی اسراف دارد بررسی خواهیم کرد و حتی مردم در مراجعاتشان به آن سازمان‌های اداری به ما گزارش می‌کنند.

کد خبر 6692584
رامین عبداله شاهی

