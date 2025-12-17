محورهای رایزنی «وانگ یی» با وزیر خارجه ونزوئلا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، وزارت امور خارجه چین امروز چهارشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد: وانگ یی وزیر امور خارجه چین در تماس تلفنی با «ایوان خیل پینتو» همتای ونزوئلایی خود، بر رد هرگونه رفتار یکجانبه یا قلدرمآبانه تأکید کرد.

در بیانیه صادره از سوی وزارت امور خارجه چین در این خصوص اضافه شده است: وزیر امور خارجه چین در تماس تلفنی با همتای ونزوئلایی خود، بر حق کشورها برای دفاع از حاکمیت و کرامت ملی خود تأکید کرد.

دولت آمریکا به‌ویژه در دوره دونالد ترامپ، با طرح اتهاماتی از جمله «قاچاق مواد مخدر» علیه نیکلاس مادورو و مقامات ارشد ونزوئلا، تلاش کرده است تا مشروعیت دولت کاراکاس را زیر سوال برده و زمینه حقوقی و سیاسی برای سرنگونی کاراکاس را فراهم کند.

واشنگتن این اتهامات را بهانه‌ای برای تشدید تحریم‌ها، مسدودسازی دارایی‌ها و افزایش فشار بین‌المللی علیه ونزوئلا قرار داد؛ ادعاهایی که دولت مادورو آن‌ها را کاملاً سیاسی و بی پایه و اساس توصیف کرده است.