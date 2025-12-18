خراسان جنوبی در آستانه جهش اقتصادی؛ از گردشگری تا صادرات مرزی

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: خراسان جنوبی با برخورداری از ظرفیت‌های فراوان در بخش‌های مختلف از جمله کشاورزی، صنعت، معدن و گردشگری، از پتانسیل بالایی برای توسعه و پیشرفت برخوردار است. این استان که به دلیل منابع طبیعی غنی، موقعیت جغرافیایی راهبردی و نیروی انسانی سخت‌کوش شناخته می‌شود، در سال‌های اخیر با چالش‌هایی همچون کمبود زیرساخت‌های عمرانی، محدودیت‌های سرمایه‌گذاری و مشکلات در زنجیره تولید و صادرات مواجه بوده است. چالش‌هایی که مانع شکوفایی کامل ظرفیت‌های موجود شده‌اند.

در این راستا، فعالان اقتصادی و کارآفرینان استان با استقبال از سفر رئیس‌جمهور به خراسان جنوبی، این فرصت را مغتنم شمرده تا در نشستی صمیمی به طرح دغدغه‌ها و مشکلات بخش‌های مختلف اقتصادی پرداخته و پیشنهادهایی برای رفع موانع و تسریع روند توسعه استان ارائه کنند. آنان امیدوارند که با حمایت دولت و برنامه‌ریزی‌های اصولی، مسیر رشد پایدار و بهره‌وری بیشتر در این استان هموار شود.

خراسان جنوبی کمترین نرخ بیکاری را دارد

سید محمد حسین زینلی یکی از تولید کنندگان حوزه صنعتی خراسان جنوبی صبح پنجشنبه در نشست فعالان اقتصادی خراسان جنوبی با رئیس جمهور اظهار کرد: خراسان جنوبی با نرخ بیکاری ۴.۶ درصد سومین استان کشور با کمترین نرخ بیکاری است.

وی افزود: در حوزه تورم خراسان جنوبی با ۳۴.۲ درصد پایین‌ترین نرخ افزایش قیمت کالا و خدمات را داشته و تورم استان هفت درصد کمتر از میانگین ملی بوده و بازار خراسان جنوبی آرام تر از میانگین کشور حرکت کرده است.

زینلی با بیان اینکه شرق کشور با محرومیت زیادی مواجه است، گفت: با وجود تمام کارهایی که بعد از انقلاب انجام شده اما هنوز این محرومیت حل نشده و نظام هم به مراکز شرف کشور بدهکار است.

وی با بیان اینکه با حضور استاندار جدید شاهد تحرک و فعال شدن جدی بخش اقتصاد استان بودیم، ادامه داد: با وجود همه این کارها اما استان مشکلاتی هم دارد که از جمله می‌توان به نرخ بالای بهره که امکان سرمایه گذاری مولد را محدود کرده اشاره کرد.

این فعال اقتصادی ادامه داد: ساز و کار فعلی صندوق توسعه ملی نیز این بوده که توجه آن به سمت مناطق کم برخوردار است و میلیاردها دلار برای پروژه‌های بزرگ کشور سرمایه گذاری کرده و به مناطق کمتر برخوردار کم توجه شده است.

لزوم حضور هلدینگ های قوی برای سرمایه گذاری

سیاری، فعال حوزه گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی گفت: خراسان جنوبی با ۱۰ اثر جهانی و صدها اثر ملی جایگاه ارزشمندی در کشور دارد.

وی با بیان اینکه یکی از تاریک‌ترین نقاط شب خاورمیانه از آن سه قلعه در سرایان است ادامه داد: در این مکان آسمان تا حدی نزدیک به زمین است که به راحتی می‌تواند ستاره چید.

سیاری با بیان اینکه فرش‌های این منطقه خاص و ثبت جهانی است افزود: امروز دو مطالبه مهم از ریس جمهور خواهانیم که آن هم حضور هلدینگ های قوی برای سرمایه گذاری است.

وی با بیان اینکه قالب جاذبه‌های گردشگری استان در دل روستاها است گفت: باید با اشتغال مولد جلوگیری از مهاجرت در روستاها را رقم بزنیم.

باقری از فعالان حوزه فناوری اطلاعات و دانش بنیان نیز با بیان اینکه ۷۰ درصد پدران علم ایران از خراسان جنوبی هستند گفت: در حوزه دانش بنیان خیلی مردمی و از دل مردم شرکت‌های دانش بنیان شکل گرفته که الان می‌تواند به حوزه دانش بنیان کشور علم اضافه کند.

وی با بیان اینکه دانش مردم خراسان جوابی زبان زد است ادامه داد: در شرقی ترین استان کشور می‌توانیم پایلوت دیپلماسی فناوری شویم چون مرز مشترک داریم با کسانی که فارسی روان صحبت می‌کنند.

باقری افزود: اگر سیستم مالیات ستانی پایتخت و استان‌های کم برخوردار و اگر سیستم حقوق دهی پایتخت و استان‌های کم برخوردار واقعاً یکی باشد جوان ما در خود استان می‌ماند

وی گفت: بزرگترین مشکلاتی که در حوزه دانش بنیان داریم زیر ساختی بوده و در یکسال اخیر در حوزه دانش بنیان در استان ما اتفاقات خوبی رخ داده است.

لزوم توسعه صادرات مرغ و تخم‌مرغ خراسان جنوبی به افغانستان

فعال حوزه کشاورزی خراسان جنوبی در این دیدار بر ضرورت توسعه صادرات محصولات مازاد دامی به افغانستان و تأمین پایدار نهاده‌های دامی برای جلوگیری از اختلال در تولید تأکید کرد.

خیریه، با بیان اینکه خراسان جنوبی یکی از قطب‌های تولید مرغ، تخم‌مرغ و صنایع تبدیلی دام و طیور در کشور است و تولیدات این بخش بیش از نیاز استان می‌باشد و هم‌اکنون به استان سیستان و بلوچستان صادر می‌شود، اظهار داشت: با توجه به گسترش مرغداری‌ها در سیستان و بلوچستان، پیش‌بینی می‌شود طی یک تا دو سال آینده مشکلاتی در حوزه صادرات ایجاد شود.

وی ادامه داد: با توجه به ظرفیت استان، لازم است توسعه صادرات محصولات مازاد به افغانستان از طریق بازارچه‌های مرزی مورد توجه قرار گیرد و تعیین سهمیه صادرات مرغ و تخم‌مرغ مازاد به این کشور به استاندار خراسان جنوبی تفویض شود.

خیریه با بیان اینکه با توجه به محدودیت منابع مالی بانک‌های استان، ایجاد خط اعتباری ویژه با نگاه ملی برای واحدهای کلان و زنجیره‌های تولید ضروری است تا رونق اقتصادی و سرمایه‌گذاری در استان تسهیل گردد، تصریح کرد: تأمین نهاده‌ها به میزان کافی و رفع ممنوعیت خرید کارخانجات از بازارگاه در اولویت قرار گیرد تا تولید گوشت قرمز، مرغ و تخم‌مرغ دچار مشکل نشود.