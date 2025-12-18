بازگشت ۳۱۹ دانش آموز بازمانده از تحصیل به کلاس درس در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مرتضوی ظهر پنجشنبه در نشست نهضت توسعه عدالت آموزشی با مشارکت مردم که با حضور رئیس جمهور برگزار شد، اظهار کرد: این نهضت امید را در دل دانش آموزان و خانوادههای آنها زنده کرده است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر خراسان جنوبی دارای بیش از دو هزار و ۳۰۰ مدرسه، ۱۰ هزار کلاس درس، حدود ۲۰۰ هزار دانشآموز و ۱۶ هزار همکار فرهنگی است، اظهار کرد: آموزش و پرورش استان با تمام توان و با مشارکت مردم در مسیر اجرای این نهضت گام برداشته است.
مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی بیان کرد: بخش اول اقدامات محرومیت زدایی از فضاها و تجهیزات آموزشی و پرورشی با مشارکت مردم است که در این بخش برگزاری جلسات متعدد تیمهای بینبخشی استان با راهبری استاندار و تیمهای بینبخشی شهرستانها با راهبری فرمانداران بهصورت مستمر انجام شده است.
مرتضوی ادامه داد: همچنین گفتمانسازی نهضت توسعه عدالت آموزشی در سطح جامعه با بهرهگیری از ظرفیت مردم، خیران، رسانهها و فضای مجازی در دستور کار قرار گرفته و ساخت ۱۰۵ پروژه آموزشی در قالب ۴۷۵ کلاس درس با زیربنای بیش از ۷۳ هزار مترمربع آغاز شده است.
وی با اشاره به مشارکت گسترده مردمی اظهار کرد: دو هزار و ۱۵۰ نفر از اعضای تیمهای مردمی در پروژههای نهضت توسعه عدالت آموزشی مشارکت دارند و با ابتکار استاندار خراسان جنوبی، برای هر پروژه یک مدیر استانی بهعنوان تسهیلگر و پشتیبان تعیین شده است.
رشد سرانه فضای آموزشی و ورزشی استان
مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی با بیان اینکه نتایج این اقدامات رشد سرانه فضای آموزشی و ورزشی استان بوده است، گفت: به طوری که سرانه فضای آموزشی از ۶.۴ به ۶.۷ مترمربع و سرانه فضای ورزشی دانشآموزی استان نیز ۵۰ درصد رشد داشته است.
وی یادآور شد: همچنین در حال حاضر هیچ کلاس درسی بدون معلم وجود ندارد و هیچ دانشآموزی به دلیل نبود فضای آموزشی از تحصیل محروم نیست.
مرتضوی از برگزاری دوره آموزشی طرح توانا نیز با هدف تحول، توانمندسازی و تبدیل کلاسها به محیطهای یادگیری پویا با مشارکت ۹۲ درصد معلمان دوره ابتدایی خبر داد و گفت: اجرای الگوی مدرسه تراز سند تحول بنیادین بهمنظور تحلیل دقیق وضعیت مدارس و شناسایی نیازهای واقعی دانشآموزان و معلمان با مشارکت ۱۰۰ درصد مدارس خاص و غیردولتی و ۵۰ درصد مدارس عادی مطابق اهداف تعیینشده صورت گرفته است.
وی با اشاره به نتایج حاصل از این اقدامات تصریح کرد: آموزش و پرورش به گفتمان غالب جامعه تبدیل شده، رقابت سالم میان مدیران و معلمان مدارس شکل گرفته و برنامهریزی برای ارتقای شاخصهای کمی و کیفی توسعه یافته است.
مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی افزود: همچنین نرخ ترک تحصیل دوره ابتدایی از ۰.۷۳ درصد به ۰.۳۴ درصد کاهش یافته است.
