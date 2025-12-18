اسبقیان: وزارت ورزش بنایی برای دخالت در امور فدراسیون ها ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، سید شروین اسبقیان در مجمع فوق العاده فدراسیون ناشنوایان که صبح امروز پنجشنبه برگزار شد، گفت: نظر دنیامالی بر این است که به رأی اعضای مجمع احترام بگذارد و هیچ وقت دخالتی در امور فدراسیون‌ها نداشته و ندارد. اگر امروز اعضای مجمع تصمیم به استعفای رئیس فدراسیون ناشنوایان گرفتند وزارت ورزش نیز به رأی اعضای مجمع احترام می‌گذارد و دخالتی در این خصوص ندارد.

همچنین در ادامه اسبقیان از اعضای مجمع درخواست کرد که در خصوص نایب رئیس زنان و خزانه دار فدراسیون نیز تصمیم گیری کنند که پس از رأی گیری اعضای مجمع با ۲۷ نفر رأی موافق و ۸ نفر رأی مخالف زهرا داوودی نایب رئیس زنان و نیز برکنار شد.

تصمیم‌گیری درباره خزانه‌دار فدراسیون به پس از انتخاب سرپرست فدراسیون موکول شد.