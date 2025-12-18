  1. ورزش
۲۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۲۲

نایب رئیس بانوان ناشنوایان هم کنار رفت؛

اسبقیان: وزارت ورزش بنایی برای دخالت در امور فدراسیون ها ندارد

معاون ورزش قهرمانی وزارت ورزش تاکید کرد که این وزارتخانه دخالتی در امور فدراسیون ها ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید شروین اسبقیان در مجمع فوق العاده فدراسیون ناشنوایان که صبح امروز پنجشنبه برگزار شد، گفت: نظر دنیامالی بر این است که به رأی اعضای مجمع احترام بگذارد و هیچ وقت دخالتی در امور فدراسیون‌ها نداشته و ندارد. اگر امروز اعضای مجمع تصمیم به استعفای رئیس فدراسیون ناشنوایان گرفتند وزارت ورزش نیز به رأی اعضای مجمع احترام می‌گذارد و دخالتی در این خصوص ندارد.

همچنین در ادامه اسبقیان از اعضای مجمع درخواست کرد که در خصوص نایب رئیس زنان و خزانه دار فدراسیون نیز تصمیم گیری کنند که پس از رأی گیری اعضای مجمع با ۲۷ نفر رأی موافق و ۸ نفر رأی مخالف زهرا داوودی نایب رئیس زنان و نیز برکنار شد.

تصمیم‌گیری درباره خزانه‌دار فدراسیون به پس از انتخاب سرپرست فدراسیون موکول شد.

