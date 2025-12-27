اسدمسجدی: تلاش می کنیم چالش ها و مشکلات فدراسیون را حل کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابطعمومی فدراسیون ورزشهای ناشنوایان، ظهر امروز مراسم معارفه سرپرست جدید فدراسیون با حضور کامیار سلطانی، مدیر کل دفتر امور مشترک فدراسیونهای وزارت ورزش و جوانان، در محل فدراسیون برگزار شد.
در این مراسم سلطانی با قدردانی از زحمات مصطفی نکولعلآزاد رئیس پیشین فدراسیون اظهار داشت: با توجه به ابلاغ وزیر ورزش و جوانان محمد اسد مسجدی بهعنوان سرپرست فدراسیون تا زمان برگزاری انتخابات منصوب شدند.
وی همچنین به نگاه ویژه وزیر ورزش و معاونت ورزش قهرمانی به فدراسیون و حمایتهای مستمر از ورزش ناشنوایان اشاره کرد.
در ادامه مسجدی ضمن قدردانی از اعتماد مسئولان گفت: تا لحظه آخر ۲۴ ساعت پایانی کار با کمک پرسنل تلاش میکنم کارها را پیش ببرم و تقویم ورزشی فدراسیون را بهروزرسانی کنم. همچنین تمام تلاش خود را بهکار میگیرم تا مشکلات و چالشهای فدراسیون مرتفع شود.
