به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری ورزش و جوانان، در پی تفویض اختیار مجمع فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان به وزارت ورزش و جوانان برای انتخاب سرپرست احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان محمد اسد مسجدی را به عنوان سرپرست این فدراسیون منصوب کرد.

در حکم دنیامالی آمده است: با استعانت از خداوند متعال و با عنایت به تعهد و تجربه جنابعالی در امور مدیریتی به عنوان «سرپرست فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان جمهوری اسلامی ایران» منصوب می‌شوید.

انتظار می‌رود ضمن رعایت اصل بی‌طرفی عدالت‌محوری و عدم حضور در فرآیند انتخابات به عنوان داوطلب علاوه بر انجام امور جاری فدراسیون در اسرع وقت نسبت به برگزاری مجمع انتخابات رئیس و سایر اعضای هیئت رئیسه فدراسیون اقدام نمائید. توفیق روزافزون شما را از درگاه ایزد منان خواستارم.

ریاست فدراسیون ورزش‌های نابینایان و کم‌بینایان، سرپرستی فدراسیون پزشکی ورزشی و نایب رئیسی فدراسیون جانبازان و توان‌یابان بخشی از سوابق مسجدی است.