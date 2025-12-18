صفایی بوشهری: انقلاب اسلامی پدیده ای بی بدیل در تاریخ بشر است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله غلامعلی صفایی بوشهری در جمع مسئولان قرارگاه خاتم الانبیا اظهار کرد: در طول تاریخ، بسیاری از انقلابها پس از مدتی دچار انحراف یا تحریف شدند، اما انقلاب اسلامی ایران به دلیل اتکا به مکتب رسول خدا (ص) و اهلبیت (ع) و برخورداری از چارچوب فکری روشن، از این آسیبها مصون مانده است.
نماینده ولیفقیه در استان بوشهر با تأکید بر ماهیت الهی و مکتبی انقلاب اسلامی گفت: انقلاب اسلامی ایران یک فرصت بیبدیل، غیرقابل شکست و غیرقابل تغییر در تاریخ انقلابهای جهان است که به دلیل جوهره ذاتی الهی خود، دچار تحریف و انحراف نشده و نخواهد شد.
امام جمعه بوشهر افزود: نظام جمهوری اسلامی بر اساس همین مبانی الهی، توسط امام راحل (ره) پایهگذاری و توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی با همان هندسه فکری، معماری و مهندسی شده و امروز نیز در مسیر تکامل و پیشرفت قرار دارد، عدالتمحوری اجتماعی، استقلال، آزادی مشروع انسانی، حاکمیت معنویت و نگاه دینی به حکومت از ویژگیهای اصلی این نظام است.
نماینده ولیفقیه در استان بوشهر با اشاره به دشمنی قدرتهای استکباری با انقلاب اسلامی تصریح کرد: نظامهای سکولار، صهیونیستی و سرمایهداری، بهویژه آمریکا، با نظام دینی و عدالتمحور جمهوری اسلامی مخالف هستند، زیرا این الگو میتواند بر مدیریت اجتماعی جهان اثرگذار باشد و ملتها را به سمت استقلال و آزادی واقعی سوق دهد.
آیتالله صفایی بوشهری ادامه داد: دشمنان انقلاب پس از ناکامی در تهاجم سخت، امروز تمرکز خود را بر تهاجم نرم و ادراکی گذاشتهاند تا با تغییر باورها و جهتدهی افکار عمومی، مؤلفه قدرت مردمی نظام را تضعیف کنند. در این شرایط، جهاد تبیین یک واجب فوری و قطعی است که رهبر معظم انقلاب بر آن تأکید کردهاند.
عضو مجلس خبرگان رهبری خاطرنشان کرد: یکی از توطئههای دشمن، به تأخیر انداختن اقدامات انقلابی و کمرنگ کردن فوریت جهاد تبیین است تا در این فاصله، اهداف خود را پیش ببرد. همه مسئولان، نخبگان، روحانیت و دلسوزان انقلاب باید با سرعت، همت و اخلاص در مسیر روشنگری و مقابله با تحریفها حرکت کنند.
نماینده ولیفقیه در استان بوشهر با اشاره به نقش مهم حوزه صنعت و اقتصاد در اقتدار ملی گفت: احیای مراکز صنعتی، رونق تولید و تقویت اقتصاد کشور، علاوه بر بُعد مادی، نیازمند جهاد تبیین و تقویت ایمان، بصیرت و روحیه انقلابی در میان کارکنان، خانوادهها و بهویژه جوانان است.
وی با بیان اینکه استان بوشهر از سرمایه اجتماعی، دیانت و ولایتمداری بالایی برخوردار است، افزود: اگرچه دشمن تلاش میکند از طریق فضای مجازی بر ذهن جوانان اثر بگذارد، اما با مدیریت جهادی، برنامهریزی دقیق و کار فرهنگی مستمر میتوان این توطئهها را خنثی کرد.
آیتالله صفایی بوشهری در پایان تأکید کرد: اثرگذاری اجتماعی هر فرد به میزان ایمان، تقوا، اخلاق و نورانیت او بستگی دارد.
وی گفت: مسئولان و فعالان انقلابی باید در کنار تلاشهای اجرایی، مراقب ارتباط خود با خدا، نماز، قرآن، اخلاص و تواضع باشند تا بتوانند در برابر جنگ نرم دشمن نقشآفرینی مؤثر داشته باشند.
نظر شما