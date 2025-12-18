دادستان دشتستان: متهم انتشار اخبار کذب و تبلیغ علیه نظام دستگیر شد

عباس رستگار در گفتگو با خبرنگار مهر از بازداشت فردی که با انتشار اخبار کذب و مطالب خلاف واقع و تهمت به مسئولان نظام در فضای مجازی اقدام به تشویش اذهان عمومی و تبلیغ علیه نظام کرده بود، خبر داد.
وی با اشاره به رصد مستمر فضای مجازی توسط نهادهای مسئول اظهار داشت: در پی گزارشهای واصله و انجام اقدامات دقیق اطلاعاتی و قضائی، فرد مذکور که با انتشار مطالب غیر مستند، تهمت به مسئولان نظام، طرح اتهامات ناروا و تشویش اذهان عمومی در شبکههای اجتماعی، امنیت روانی جامعه را هدف قرار داده بود، با دستور مقام قضائی دستگیر شد.
دادستان شهرستان دشتستان افزود: برای متهم پرونده قضائی تشکیل شده و وی پس از تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین مناسب روانه زندان شده است. برخورد با اینگونه جرایم در چارچوب قانون و بدون اغماض انجام خواهد شد.
وی با تأکید بر تفکیک نقد قانونی از جرایم رسانهای تصریح کرد: نقد منصفانه، مطالبهگری قانونی و بیان دیدگاهها در چارچوب قانون محترم است، اما نشر اکاذیب، تهمت به اشخاص و نهادها، تخریب هدفمند و تبلیغ علیه نظام از مصادیق جرم بوده و دستگاه قضائی در راستای صیانت از حقوق عمومی با آن برخورد قاطع میکند.
دادستان دشتستان با هشدار به فعالان فضای مجازی با توجه به در پیش بودن برگزاری انتخابات خاطرنشان کرد: به تمامی کاربران، مدیران کانالها و فعالان رسانهای تذکر داده میشود از انتشار، بازنشر و ضریبدادن به اخبار کذب، شایعات و مطالب تأیید نشده خودداری کنند؛ چرا که مسئولیت حقوقی و کیفری محتوای منتشرشده متوجه منتشرکننده بوده و دستگاه قضائی در این زمینه مماشاتی نخواهد داشت.
