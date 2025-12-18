حملات هوایی رژیم صهیونیستی به جنوب و شرق لبنان+ فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، رژیم صهیونیستی در راستای تداوم نقض آتش بس مناطقی را در جنوب و شرق لبنان هدف حملات هوایی قرار داد.

بر اساس این گزارش، مناطق الجبور، القطرانی، الریحان، وادی القصیر و دیر سریان و بلندی های اقلیم التفاح و دشت های اطراف رودخانه لیتانی در شهرک زوطر در جنوب لبنان هدف حملات هوایی رژیم اشغالگر قرار گرفت.

منابع محلی همچنین از حملات هوایی اشغالگران به ارتفاعات بودای و هرمل در دره البقاع و منطقه الجردیة در بعلبک الهرمل در شرق لبنان خبر دادند.

منابع مذکور تأکید کردند که دامنه پرواز پهپادهای ارتش اشغالگر تا بیروت پایتخت لبنان گسترش یافته است.



یک خودرو در شهرک الطیبه در شهرستان مرجعیون در جنوب لبنان هم حمله پهپادی رژیم صهیونیستی قرار گرفت. ارتش اشغالگر مدعی شد در این حمله یکی از نیروهای حزب الله را هدف قرار داده است.

وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که در حمله رژیم صهیونیستی به الطیبه دست کم چهار نفر زخمی شدند.

خبرنگار المیادین گزارش داد که حمله رژیم صهیونیستی به الطیبه، نزدیک مناطق مسکونی و در یک جاده بسیار حیاتی انجام گرفت.

ارتش رژیم صهیونیستی طبق عادت همیشگی، اقدامات تجاوزکارانه خود را توجیه و ادعا کرده که مراکز نظامی و زیرساخت های حزب الله از جمله سکوهای پرتاب موشک و راکت را در مناطق مختلف این کشور هدف قرار داده است.

نبیه بری، رئیس پارلمان لبنان در واکنش به حملات هوایی رژیم صهیونیستی گفت که این حملات حامل پیام منفی این رژیم به کنفرانس پاریس است که قرار است برای حمایت از ارتش لبنان برگزار شود.