تداوم حملات پهپادی رژیم صهیونیستی به لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، منابع لبنانی از حملات جدید رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان خبر دادند.
این منابع اعلام کردند که پهپاد اسرائیلی یک خودرو را در منطقه ای حدفاصل شهرکهای عدشیت و الطیبه واقع در جنوب لبنان هدف قرار داد.
منابع لبنانی همچنین اعلام کردند که پهپادهای اسرائیلی عصر روز شنبه با پرواز بر حریم هوایی جنوب لبنان، شهرک بلیدا واقع در جنوب لبنان را هدف قرار دادند.
این منابع بیان کردند که پهپاد اسرائیلی یک خانه خالی را در شهرک بلیدا هدف قرار داده است.
منابع خبری لبنان گزارش دادند یک پهپاد دیگر به یکی از خانههای آسیب دیده در حملات قبلی اصابت کرد.
گفتنی است تشدید تنشها و افزایش حملات هوایی رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان در حالی صورت می گیرد که مقامات لبنانی گفتهاند، هشدارهایی از طرفهای عربی و بینالمللی دریافت کرده اند مبنی بر اینکه رژیم صهیونیستی در حال آمادهسازی برای یک عملیات نظامی گسترده علیه لبنان است.
در همین حال، رسانههای رژیم صهیونیستی مدعی شدند که ارتش این رژیم آمادهسازی طرح حمله گسترده علیه مواضع حزبالله را تکمیل کرده است.
