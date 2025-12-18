به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت خارجه فرانسه اعلام کرد که با واشنگتن، ریاض و بیروت برای برگزاری کنفرانس بین‌المللی حمایت از ارتش لبنان در فوریه آینده به توافق رسیده است.

پاریس با اعلام اینکه «وضعیت در جنوب لبنان را از نزدیک دنبال می‌کنیم و خواستار کاهش تنش هستیم» به محکوم کردن لفظی حملات رژیم صهیونیستی به لبنان بسنده کرد.

در بیانیه وزارت خارجه فرانسه آمده است که نشست امروز پاریس، راهکارهای حمایت از ارتش لبنان در تلاش‌هایش برای کنترل سلاح در کشور را بررسی کرد.

وزارت خارجه فرانسه هدف از این اجلاس را اجرای توافق آتش‌بس دانست و مدعی شد که این اقدام شامل خلع سلاح حزب‌الله نیز می‌شود.

این بیانیه می‌افزاید که اگر نیاز به تأخیر در مهلت خلع سلاح حزب‌الله باشد، این موضوع را با طرف‌های توافق بررسی خواهد کرد.