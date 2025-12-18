به گزارش خبرگزاری مهر، اکسیوس به نقل از منابع آگاه خود گزارش داد: رژیم صهیونیستی سطح نمایندگی خود در مذاکرات مستقیم با لبنان را افزایش داده است.

بر اساس این گزارش، «یوسی درازنین»، معاون مشاور امنیت داخلی رژیم صهیونیستی قرار است روز سه‌شنبه در نشست مذاکراتی که در منطقه الناقوره برگزار می‌شود، مشارکت کند.

اکسیوس همچنین به نقل از منابع آگاه خود نوشت که نشست الناقوره به‌طور رسمی به بررسی همکاری‌های اقتصادی در مناطق مرزی اختصاص دارد، اما هدف غیررسمی آن جلوگیری از ازسرگیری جنگ است.

به نوشته اکسیوس، نشست الناقوره به بررسی همکاری‌های اقتصادی در مناطق مرزی می‌پردازد، اما هدف غیررسمی آن جلوگیری از ازسرگیری جنگ است.

از سوی دیگر کانال ۱۵ تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد که معاون رئیس شورای امنیت ملی این رژیم فردا در رأس الناقوره با یک فرستاده لبنانی و نمایندگان آمریکایی دیدار خواهد کرد.

گفتنی است که اولین نشست مستقیم بین نمایندگان رژیم صهیونیستی و لبنان دوازدهم آذر ماه برگزار شد.

مذاکرات مستقیم میان لبنان و رژیم صهیونیستی با میانجی‌گری آمریکا، در شرایطی دنبال می‌شود که تل‌آویو همزمان به نقض مکرر حاکمیت لبنان و حملات نظامی در جنوب این کشور ادامه داده است.

افزایش سطح نمایندگی مشارکت نمایندگان صهیونیستی بیش از آنکه نشانه تمایل واقعی به کاهش تنش باشد، تلاشی برای مدیریت فشارهای میدانی و سیاسی و تحمیل شروط امنیتی خود در چارچوب قطعنامه ۱۷۰۱ است؛ روندی که سرانجام آن همچنان با ابهام جدی مواجه است.