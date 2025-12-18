  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۲۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۳۴

قسمت آخر سریال «میراث» روی آنتن می‌رود

قسمت هفدهم و پایانی سریال «میراث» که روایتی متفاوت از زندگی یک روحانی جوان است، پنجشنبه ۲۷ آذر روی آنتن شبکه دو سیما می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سریال، «میراث» عنوان مجموعه طنز اجتماعی با رویکردی ملّی به تهیه‌کنندگی کمیل سوهانی و کارگردانی امین امانی است که از ۸ آذر روی آنتن شبکه دو رفت. این سریال امشب؛ پنجشنبه شب ۲۷ آذر به پایان می‌رسد.

سریال «میراث» در فضایی واقع‌گرا و اجتماعی با نگاهی طنز، اهمیت تولید ملّی، خوداتکایی اقتصادی نسل جوان و نقش سازنده روحانیت و نهادهای مردمی در پیشبرد مسیر توسعه کشور را بازتاب می‌دهد. درون‌مایه این سریال بر مواجهه یک طلبه جوان با چالش‌های پیش‌بینی‌نشده و تلاش او برای عبور از موانع اقتصادی و اجتماعی متمرکز است.

این سریال، با روایتی متفاوت از زندگی یک روحانی جوان، توجه مخاطبان تلویزیون را جلب کرده و بر اساس بازدید تلوبیون مورد استقبال و رضایت تماشاگران قرار گرفته است.

در سریال «میراث» بازیگرانی از جمله لعیا زنگنه، داریوش کاردان، ثریا قاسمی، آرش نوذری، بهرام ابراهیمی، امیرحسین صدیق، محمد شیری، زهرا سعیدی و ... ایفای نقش کرده‌اند. همچنین، برخی از دیگر بازیگران این مجموعه عبارتند از: آرام جعفری، شراره رخام، رامین راستاد، کیاوش زارع‌طلب، نصرالله رادش، وحید شیخ‌زاده، پیام احمدی‌نیا، بهراد خرازی، سمیه مهدی‌پور و علی قلیچ خانی.

فهرست عوامل سریال «میراث» عبارتند از: کارگردان: امین امانی، تهیه‌کننده: کمیل سوهانی، نویسنده: کیاوش زارع طلب، مدیر فیلمبرداری: مجید طرقی، مدیر صدابرداری: جعفر علیان، طراح چهره‌پردازی: سیدجلال موسوی، طراح صحنه و لباس: شهرام قدیری، تدوین و صداگذاری: قاسم خدابنده‌لو و محمد صادقی اصفهانی، خواننده تیتراژ پایانی: مجید اخشابی، خواننده تیتراژ ابتدایی: میلاد ابراهیمی، مدیر تولید: میلاد زند، تبلیغات و رسانه: آزاده فضلی.

کد خبر 6693792
فریبرز دارایی

