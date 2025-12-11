به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سریال، «میراث» عنوان مجموعه طنز اجتماعی ۱۵ قسمتی با رویکردی ملی به تهیه‌کنندگی کمیل سوهانی و کارگردانی امین امانی است که از ۸ آذر روی آنتن شبکه دو رفته است. این سریال امشب (پنجشنبه شب ۲۰ آذر) به پخش خلاصه‌ای از قسمت‌های ۵ تا ۱۰ اختصاص دارد.

سریال «میراث» در فضایی واقع‌گرا و اجتماعی با نگاهی طنز، اهمیت تولید ملی، خوداتکایی اقتصادی نسل جوان و نقش سازنده روحانیت و نهادهای مردمی در پیشبرد مسیر توسعه کشور را بازتاب می‌دهد. درون‌مایه این سریال بر مواجهه یک طلبه جوان با چالش‌های پیش‌بینی‌نشده و تلاش او برای عبور از موانع اقتصادی و اجتماعی متمرکز است.

این سریال، با روایتی متفاوت از زندگی یک روحانی جوان، توجه مخاطبان تلویزیون را جلب کرده است.

در سریال «میراث» بازیگرانی از جمله لعیا زنگنه، داریوش کاردان، ثریا قاسمی، آرش نوذری، بهرام ابراهیمی، امیرحسین صدیق، محمد شیری، زهرا سعیدی و ... ایفای نقش کرده‌اند. همچنین، برخی از دیگر بازیگران این مجموعه آرام جعفری، شراره رخام، رامین راستاد، کیاوش زارع‌طلب، نصرالله رادش، وحید شیخ‌زاده، پیام احمدی‌نیا، بهراد خرازی، سمیه مهدی‌پور و علی قلیچ خانی هستند.

فهرست عوامل سریال «میراث» عبارتند از کارگردان: امین امانی،تهیه‌کننده: کمیل سوهانی، نویسنده: کیاوش زارع طلب، مدیر فیلمبرداری: مجید طرقی، مدیر صدابرداری: جعفر علیان، طراح چهره‌پردازی: سیدجلال موسوی، طراح صحنه و لباس: شهرام قدیری، تدوین و صداگذاری: قاسم خدابنده‌لو و محمد صادقی اصفهانی، خواننده تیتراژ پایانی: مجید اخشابی، خواننده تیتراژ ابتدایی: میلاد ابراهیمی، مدیر تولید: میلاد زند، روابط‌ عمومی و تبلیغات: امید پویانفر، مشاور رسانه‌ای: آزاده فضلی.