اخبار سلامت جهان در هفته گذشته؛

از بهبود بیخوابی با تای چی تا کاهش افسردگی با دوری از شبکه های اجتماعی

حوزه سلامت در هفته رو به پایان، در جهان، شاهد اخبار و رویدادهای متعدد و مختلفی بود که به مرور گزیده ای از مهم ترین آنها می پردازیم.

به گزارش خبرنگار مهر، مهم‌ترین اخبار منتشرشده در حوزه بهداشت، درمان و تغذیه در سطح جهان به شرح زیر بوده‌اند:

مغز جوان‌تر می‌خواهید؟ این توصیه‌ها را رعایت کنید

یک مطالعه جدید نشان می‌دهد که بدن‌ها و عضلات متناسب‌تر می‌توانند مغز را نیز جوان و متناسب نگه دارند.

«تای چی» در کاهش بی‌خوابی همانند گفتاردرمانی مؤثر است

آیا در خوابیدن مشکل دارید؟ تحقیقات جدید محققان چینی نشان می‌دهد که تمرین قدیمی «تای چی» ممکن است به شما در داشتن خواب خوب کمک کند.

یک هفته دوری از شبکه‌های اجتماعی؛ کاهش چشمگیر افسردگی

برای بسیاری از جوانان، رسانه‌های اجتماعی جایی است که زندگی در آن اتفاق می‌افتد: دوستی‌ها، اخبار، استرس، همه در یک صفحه نمایش.

زنگ خطر سرطان سینه؛ یک‌چهارم بیماران زیر ۵۰ سال‌اند

یک مطالعه جدید نشان داده است که از هر ۴ مورد سرطان سینه، یک مورد در زنان زیر ۵۰ سال رخ می‌دهد.

