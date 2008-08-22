سرطان سینه شایع ترین سرطان در زنان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، سرطان سینه یکی از شایع ترین سرطانهاست که از سال 1971 به بعد رو به افزایش گذاشته و به 80 درصد افزایش در سالیان اخیر رسیده است.

بنابرهمین گزارش از جمله علل این افزایش می توان به چاقی، بدون فرزند یا تک فرزند بودن خانم ها، عدم شیردهی مادران به فرزندان و استفاده از شیر خشک به بهانه شاغل بودن و بلوغ زودرس و یائسگی دیر هنگام اشاره کرد.

البته استفاده از برخی داروها و قرصها نیز می تواند زمینه را برای ابتلا به این نوع سرطان مهیا سازد.

لازم به ذکر است که سن ابتلا به این سرطان نیز کاهش یافته و در حال حاضر بر خلاف سابق بسیاری از موارد بین سنین 20 تا 34 سال دیده می شود. در سنین 45 تا 49 نیز شیوع سرطان سینه تا 41 درصد افزایش داشته است.

البته بیشترین شیوع در مورد سنین 50 تا 64 سال است که عواقب و عوارض بیماری نیز در این سنین شدیدتر بوده و تقریبا" تا 2برابر می رسد.

به همین سبب از آنجایی که با تشخیص به موقع درمان بهتر انجام می گیرد به خانم ها توصیه می شود به طور منظم و مکرر تحت معاینات پزشکی قرار گیرند.