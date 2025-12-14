به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، اما یک مطالعه جدید نشان می‌دهد که دور شدن از شبکه‌های اجتماعی، حتی فقط برای یک هفته، ممکن است به کاهش اضطراب، افسردگی و مشکلات خواب کمک کند.

محققان ۲۹۵ جوان ۱۸ تا ۲۴ ساله را که موافقت کرده بودند استفاده از رسانه‌های اجتماعی خود را به مدت هفت روز محدود کنند، زیر نظر گرفتند.

برای این مطالعه، این جوانان میانگین زمان استفاده از صفحه نمایش خود را از کمی کمتر از دو ساعت در روز در پلتفرم‌های اجتماعی به حدود ۳۰ دقیقه در روز کاهش دادند.

پس از پایان هفته، شرکت‌کنندگان نظرسنجی‌های سلامت روان را تکمیل کردند. محققان به طور متوسط دریافتند:

• علائم اضطراب ۱۶.۱٪ کاهش یافت

• علائم افسردگی ۲۴.۸٪ کاهش یافت

• علائم بی‌خوابی ۱۴.۵٪ کاهش یافت

این مطالعه بیشترین بهبود را در افرادی که از قبل علائم افسردگی جدی‌تری داشتند، نشان داد.

با این حال، شرکت‌کنندگان تغییری در تنهایی گزارش نکردند.

دکتر «جان توروس»، یکی از نویسندگان این مطالعه و دانشیار روانپزشکی در دانشکده پزشکی هاروارد در بوستون، گفت: «اگر با یک بیماری روانی دست و پنجه نرم می‌کنید و از قبل تحت درمان هستید، احتمالاً ارزش آزمایش کردن را دارد تا ببینید آیا کاهش استفاده از رسانه‌های اجتماعی به شما کمک می‌کند احساس بهتری داشته باشید یا خیر.»

او هشدار داد که نتایج برای همه تضمینی نیست. برخی از شرکت‌کنندگان احساس بسیار بهتری داشتند، در حالی که برخی دیگر تغییر کمی را مشاهده کردند.

با این حال، سایر کارشناسان می‌گویند که این یافته‌ها هنوز هم نکته‌ی مفیدی به گفتگوی جاری در مورد رسانه‌های اجتماعی و سلامت روان اضافه می‌کند.

«میچ پرینشتاین»، مدیر ارشد علمی انجمن روانشناسی آمریکا، استراحت در رسانه‌های اجتماعی را "یک راه حل ساده و رایگان که به نظر می‌رسد منجر به بهبود سریع می‌شود" نامید.

اما کارشناسان این حوزه تأکید می‌کنند که نتایج در مطالعات قبلی متفاوت بوده است. برخی تحقیقات تنها فواید کمی یا هیچ فایده‌ای از "سم‌زدایی دیجیتال" نیافته‌اند و مشخص نیست که آیا این اثرات در درازمدت باقی می‌مانند یا خیر.