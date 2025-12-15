به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، این مطالعه نشان داد که این روش در کمک به افراد میانسال مبتلا به بیخوابی برای بازیابی خواب آرام در درازمدت، با گفتاردرمانی برابری میکند.
تیمی به رهبری «پارکو سویی»، استاد حرکتشناسی در دانشگاه هنگ کنگ، نتیجه گرفتند: «مطالعه ما از تای چی به عنوان یک رویکرد درمانی جایگزین برای مدیریت طولانی مدت بیخوابی مزمن در افراد میانسال و مسنتر حمایت میکند.»
همانطور که محققان اشاره میکنند، بیخوابی مزمن همچنان یک شکایت رایج در بین افراد میانسال و مسن است و گفتاردرمانی- که معمولاً درمان شناختی رفتاری (CBT) است- یک درمان رایج است. با این حال، آنها خاطرنشان میکنند که دسترسی به CBT به دلیل هزینهها و سایر مسائل میتواند یک چالش باشد.
آیا حرکات آهسته و ملایم تای چی نیز میتواند کمک کند؟
برای فهمیدن این موضوع، گروه سویی ۲۰۰ بزرگسال چینی ۵۰ سال به بالا را که قبلاً مبتلا به بیخوابی مزمن تشخیص داده شده بودند، استخدام کرد.
همه آنها قادر به راه رفتن بدون کمک بودند و هیچ بیماری که ممکن است مانع خواب آنها شود، نداشتند. هیچ یک از آنها کار شیفتی نداشتند و هیچ نوع ورزش هوازی یا ذهن-بدن انجام نمیدادند.
شرکتکنندگان به دو گروه تقسیم شدند. یک گروه تحت درمان شناختی رفتاری (CBT) با هدف کاهش بیخوابی قرار گرفتند. جلسات دو بار در هفته به مدت یک ساعت و به مدت سه ماه برگزار شد. گروه دیگر تحت همان برنامه، تای چی تمرین کردند.
تیم سویی از شاخص شدت بیخوابی برای پیگیری هرگونه بهبود در خواب بلافاصله پس از مداخلات سه ماهه و سپس دوباره یک سال بعد استفاده کرد.
این شاخص، نمرات مربوط به دشواری در به خواب رفتن و در خواب ماندن، بیدار شدن خیلی زود، ناتوانی در دوباره به خواب رفتن و تأثیر آنها بر زندگی روزمره را جمع میکند. نمره پایینتر بهتر از نمره بالاتر است.
سه ماه پس از اتمام مداخلات، گروه تای چی به خوبی گروه CBT امتیاز کسب نکرد: میانگین کاهش نمره شاخص برای کسانی که تای چی انجام میدادند کمی کمتر از ۷ امتیاز بود، در حالی که برای افرادی که CBT دریافت میکردند، حدود ۱۱ امتیاز کاهش یافت.
با این حال، این شکاف با گذشت زمان کاهش یافت: محققان خاطرنشان کردند که ۱۲ ماه بعد، کاهش نمره شاخص در بین تمرینکنندگان تای چی حدود ۹.۵ امتیاز و برای کسانی که CBT دریافت میکردند، ۱۰ امتیاز کاهش یافته بود.
به گفته تیم تحقیق، «ممکن است مزایای تای چی با گذشت زمان بهبود یافته باشد، زیرا بسیاری از شرکتکنندگان پس از پایان برنامه سه ماهه به تمرین ادامه دادند.»
محققان همچنین خاطرنشان کردند که تای چی به راحتی برای بسیاری قابل دسترسی است.
آنها نوشتند: «تای چی به عنوان یک روش ورزشی مناسب برای افراد میانسال و مسن، حتی در بین افرادی که غیرفعال یا فاقد تناسب اندام هستند، شناخته میشود.»
گروه تحقیق نتیجه گرفت که «تای چی میتواند به عنوان یک روش درمانی جایگزین برای مدیریت طولانی مدت بیخوابی مزمن مورد استفاده قرار گیرد.»
