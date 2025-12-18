عتباتی: مصوبات شورای فرهنگ عمومی به خروجی عملی منجر شود

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر عتباتی ظهر پنجشنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان با بیان اینکه انتظار جدی ما این است که چه در سطح استان و چه در سطح ملی، برای مصوبات شورای فرهنگ عمومی ضمانتهای اجرایی مشخص و الزامآور تعریف شود، افزود: شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای فرهنگ عمومی دغدغهها و ملاحظات استانها را در سیاستگذاریهای فرهنگی کشور مورد توجه قرار دهند و از انتقال مسائل و چالشهای فرهنگی از مرکز به استانها جلوگیری شود.
رئیسکل دادگستری آذربایجانغربی با اشاره به نقش فرهنگ در کاهش آسیبهای اجتماعی اظهار کرد: در استان، با استفاده از ظرفیت علما، روحانیون و نهادهای مردمی، اقدامات مؤثری در حوزه صلح، سازش و فرهنگ بخشش انجام شده که نتایج مثبت آن در کاهش پروندههای قضائی و افزایش انسجام اجتماعی مشهود است.
عتباتی با بیان اینکه تقویت رویکردهای فرهنگی میتواند نقش مهمی در تأمین امنیت پایدار و آرامش اجتماعی داشته باشد، افزود: با توجه به تنوع فرهنگی، قومی و دینی آذربایجان غربی که از آن بهعنوان رنگینکمان اقوام و ادیان یاد میشود، تدوین و اجرای منسجم نقشه فرهنگی استان میتواند به یک نقطه عطف مهم در مدیریت فرهنگی استان تبدیل شود.
حجت الاسلام میرزایی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در این جلسه با اشاره به رونمایی از برش استانی سند توسعه فرهنگی آذربایجانغربی، این سند را حاصل بیش از یک سال و نیم کار کارشناسی دانست و گفت: این سند نقشه راهی جامع برای ساماندهی فعالیتهای فرهنگی استان است و تمام ابعاد از سبک زندگی تا حکمرانی فرهنگی، اقتصاد فرهنگ، آسیبهای اجتماعی و سواد رسانهای را در بر میگیرد.
همچنین مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی گفت: نقشه جامع مهندسی فرهنگی استان با هدف ایجاد انسجام، اولویتبندی و جهتدهی مشخص به فعالیتهای فرهنگی تدوین شده و میتواند بهعنوان چراغ راه دستگاههای مختلف در حوزه فرهنگ مورد استفاده قرار گیرد.
علیرضا نوروزی با اشاره به افق زمانی این برنامه تصریح کرد: نقشه جامع مهندسی فرهنگی استان برای یک بازه پنجساله طراحی شده که حدود سه سال از این دوره باقی مانده و تلاش داریم در این مدت، دستکم پنج برنامه و مسئله اصلی پیشبینیشده را به سطح قابل قبولی از اجرا و تحقق برسانیم.
وی با اشاره به محورهای اصلی نقشه جامع مهندسی فرهنگی استان گفت: موضوعاتی همچون سبک زندگی اسلامی، جوانی جمعیت، سواد رسانهای و همچنین مسائل مرتبط با اقوام و ادیان مختلف استان، از جمله محورهای مهم این سند است که پیش از این نیز در جلسات شورای فرهنگ عمومی بررسی، تصویب و در مواردی اجرا شده است.
