عتباتی: مشکلات مسکن ۶۰۰۰ نفر در ارومیه پیگیری می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر عتباتی روز پنجشنبه در جمع مدیران تعاونی مسکن ارومیه اظهار کرد: امروز موضوع و مشکلات سه تعاونی مسکن با رویکرد صیانت از حقوق عامه و کمک به رفع مشکلات تعدادی از شهروندان عضو این تعاونی‌ها که سالهاست آنها را درگیر کرده تشکیل شده است.

وی ادامه داد: در طی دو سال گذشته با ورود و همراهی تمامی مجموعه‌ها برای کمک به حل و فصل شدن مشکلات تعاونی‌های مسکن، بخش قابل توجهی از مشکلات این تعاونی‌ها حل شده است و تنها تعداد اندکی مانده که امروز در این جلسه موضوع سه تعاونی مسکن مطرح و برای کمک به آنها اتخاذ تدبیر خواهد شد.

عتباتی افزود: دستگاه قضائی استان مشکلات تعاونی‌ها را تا حل شدن قطعی این مشکلات به صورت جدی پیگیر هست و مانند ۱۱ تعاونی که مشکلات آنها با همراهی همه مجموعه‌های مرتبط حل و فصل شد و قریب به یکصد هزار نفر منتفع شدند و تعاونی‌های باقیمانده هم رفع مشکل خواهند شد.

رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی گفت: در راستای اتخاذ تدابیر برای رفع مشکلات این تعاونی‌ها بازدیدهای میدانی مختلف و جلسات متعدد تخصصی تشکیل شده تا ضمن بررسی آخرین اقدامات و احصاء نیازمندی‌ها امید است در این جلسه با همفکری تمام مجموعه‌های دخیل تصمیماتی برای باز کردن گره‌های این تعاونی‌های مسکن و کمک به اعضا آنها اتخاذ گردد.

در ادامه دستورات جلسه که بررسی مشکلات سه تعاونی مسکن منتظران مهدی (عج), شرکت تعاونی متین افق و مالکان زمین در اختیار مرزبانی با حضور نمایندگان اعضای آنها مطرح و پس از ارائه گزارش آخرین وضعیت و اقدامات انجام شده از سوی متولیان، راهکارها و پیشنهاداتی ارائه شد که این نظرات جمع بندی و تصمیمات لازم اتخاذ شد.