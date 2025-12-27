عتباتی:۶۸نماینده قضایی در آذربایجان غربی بر انتخابات آتی نظارت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر عتباتی ظهر شنبه در در اولین جلسه ستاد استانی پیشگیری و رسیدگی به جرایم و تخلفات انتخاباتی استان با تبریک ایام فرخنده ماه مبارک رجب، ماه نیایش، عبادت و بندگی، اظهار کرد: یکی از نمونههای ملموس و مؤثر نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مردم سالاری دینی مبتنی بر مبنای اعتقادی، دینی و تاریخی، شرکت مردم در تعیین سرنوشت خود در تمام سطوح در قالب انتخابات است که خود را نشان میدهد.
وی با اشاره به دو انتخابات پیش رو گفت: انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و انتخابات میان دورهای مجلس در شهرستانهای نقده و پیرانشهر را پیش رو داریم که تلاش همه مجموعهها این است که انتخاباتی سالم، قانونمند و پرشور با مشارکت حداکثری داشته باشیم.
رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی ادامه داد: انتخابات یکی از دست آوردهای ارزشمند انقلاب اسلامی است و همه وظیفه داریم این دستاورد ارزشمند را با فراهم نمودن شرایط برگزاری انتخاباتی قانونمند، پرشور و بدون تخلف را فراهم کنیم از این رو امر پیش بینی و پیشگیری از بروز جرایم و تخلفات بر تمام امور ارجحیت دارد که باید به آن توجه ویژه کرد.
برخورد قاطع دستگاه قضائی برای برخورد قاطع با تخلفات انتخاباتی
عتباتی به موضوع برخورد با جرایم و تخلفات انتخاباتی نیز پرداخت و گفت: ۶۸ نماینده قضائی هیئتهای اجرایی سراسر استان تعیین و ابلاغ قضات ویژه رسیدگی به جرایم و تخلفات نیز صادر شده است و به دادستانهای حوزههای قضائی دستور داده شده با ورودها و صدور دستورات قضائی و پشتیبانی از مجموعههای اقدام کننده با اتحاد، انسجام، همدلی و همکاری همه مجموعهها انتخابات سالم با حضور حداکثری را شاهد باشیم.
وی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه رأی مردم حق الناس است گفت: دستگاه قضائی قاطعانه با عواملی که قصد خدشه در اتحاد و انسجام ملی و مذهبی به هر بهانهای برای تفرقه افکنی دارند برخورد قاطع خواهد داشت چراکه این قبیل اقدامات علاوه بر جرم و تخلف انتخاباتی، مصداق بارز اقدام علیه امنیت ملی میباشد.
رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی همچنین بر لزوم رصد و کنترل فضای مجازی از باب رعایت الزامات قانونی و ممانعت جدی از ورود پولهای کثیف و هرگونه مداخله از ناحیه افراد مسأله دار در حوزه تبلیغات و انتخابات تاکید کرد.
وی به حضور خود به همراه دادستان مرکز استان و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان در ستاد پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی کشور گفت: استان آذربایجان غربی جز استانهایی است که به صورت حضوری در ستاد پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی کشور با حضور اعضای ملی شرکت خواهد کرد، از این رو از اعضای حاضر درخواست میگردد اگر دغدغههایی در سطح ملی دارند بیان کنند تا جمع بندی و در ستاد پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی کشور مطرح شد.
دشمنان به طرق مختلف قصد اخلال در انتخابات را دارند
عتباتی به نقش رسانه و اصحاب قلم در فرهنگ سازی برای انتخاباتی قانونمند و پرشور تاکید کرد و ابراز امیدواری کرد با همراهی و همدلی تمام مجموعهها به مانند همیشه شاهد حضور حداکثری مردم آگاه، بصیر و انقلابی استان آذربایجان غربی در انتخابات باشیم.
مجیدی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز در این جلسه گفت: انتخابات پیش رو از حساسیت ویژهای برخوردار است چراکه دشمنان به طرق مختلف قصد اخلال در انتخابات را دارند از این رو باید اقدامات همه مجموعههای که در فرآیند انتخاب نقش دارند اقداماتی ویژه برای برگزاری انتخاباتی بدون تخلف و جرم باشد.
کمال حسین پور رئیس هیئت عالی نظارت بر انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستای استان هم در این جلسه ضمن تشکر از برگزاری به موقع این جلسه به مشارکت حداکثری و حفظ اتحاد و انسجام ملی تاکید و تلاش برای برگزاری انتخابات سالم و پرشور را تکلیف همه مسئولان دانست.
بخشی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان و سردار جهانبخش فرمانده انتظامی استان و دیگر اعضای حاضر نیز به بیان نقطه نظرات و دیدگاههای خود پرداختند و در پایان این نظرات جمع بندی و مصوباتی در راستای برگزاری انتخابات قانونمند و پرشور با مشارکت حداکثری به تصویب رسید.
نظر شما