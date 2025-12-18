به گزارش خبرنگار مهر، مسعود پزشکیان عصر پنج شنبه در نشست با فعالان سیاسی و اجتماعی خراسان جنوبی با اشاره به اقدامات دولت در راستای افزایش مشارکت مردم و تقویت مدیریت استانی، اظهار داشت: وقتی نقد میشود، انتظار داریم با عدد و رقم باشد. نباید گذشته را مبنای ارزیابی امروز قرار داد، بلکه باید عملکرد فعلی را بررسی کرد.
وی با تأکید بر تغییرات مدیریتی در استانها افزود: ما در همه استانها مدیرانی از بومیان هر منطقه گذاشتیم؛ با فرهنگهای مختلف، از بلوچ و عرب گرفته تا سنیها و بانوان توانمند. این اقدام در طول روند گذشته بیسابقه بوده است.
رییس جمهور درباره واگذاری اختیارات به استانها گفت: سعی کردیم از تمامیتخواهی دستوری بالا فاصله بگیریم و اختیارات را به استانها بدهیم تا خودشان بتوانند مدیریت کنند. مدیریتی که تقسیم شده باشد و صرفاً دستور از بالا اجرا نشود.
وی همچنین به تشویق مردم برای مشارکت در سیاست و تصمیمگیری اشاره کرد و گفت: بحثهای محلمحوری، مسجدمحوری، مدرسهمحوری و مرکز بهداشتمحوری را دنبال میکنیم تا مردم در تصمیمگیریها حضور داشته باشند.
وی گفت: این تغییر ساده رخ نمیدهد، اما با قدرت و پیگیری در حال اجراست. گزارشها از استانها نشان میدهد مشارکت مردم در این روند بسیار لذتبخش بوده است.
پزشکیان خاطرنشان کرد: این اقدامات با پشتیبانی و هدایت مقام معظم رهبری صورت گرفته و هدف آن ارتقای کیفیت مدیریت و افزایش نقش مردم در فرآیندهای تصمیمگیری است.
پیگیری پروژهها مدیریت منابع و استفاده از ظرفیت علمی کشور
پزشکیان در ادامه سخنان خود با اشاره به روند اجرایی پروژهها و برنامههای توسعهای در استانها توضیح داد که تغییرات بزرگ زمانبر است اما دولت برنامههای مشخصی برای پیشبرد پروژهها دارد و مدیریت منابع در اولویت قرار گرفته است.
وی افزود: اقدامات از جمله مسیرهای حمل و نقل ریلی و کریدورهای منطقهای در دست پیگیری است و به زودی عملیاتی خواهد شد.
رییس جمهور با تأکید بر استفاده از ظرفیت دانشگاهها و نخبگان کشور گفت: حل مسائل کلان کشور نیازمند همکاری افراد متخصص است و دولت در حال بهرهگیری از دانشگاهها برای مدیریت آب و سایر منابع است.
وی افزود: هر کسی که توانایی حل مشکلی را دارد میتواند پیشنهاد خود را ارائه دهد و دولت آماده همکاری است.
پزشکیان به بهبود روابط خارجی و ارتباطات تجاری با کشورهای منطقه اشاره کرد و یادآور شد : این روابط قبلاً محدود بود اما اکنون توسعه یافته است.
وی همچنین درباره مدیریت انرژی کشور گفت: کسری برق و ذخایر سوخت تحت کنترل قرار گرفته و با اقدامات انجام شده، خاموشیهای سال گذشته کاهش یافته است.
وی با بیان آمار تولید انرژیهای تجدیدپذیر افزود که ظرفیت پنلهای خورشیدی نصبشده از هزار مگاوات به سه هزار مگاوات افزایش یافته و هر هفته ۲۰۰ مگاوات به این ظرفیت اضافه میشود.
پزشکیان تأکید کرد: این اقدامات در شرایط تحریم و محدودیت منابع انجام شده و دولت با برنامهریزی دقیق قادر به ادامه مدیریت موثر منابع است.
تمرکز بر مدارس محروم، کریدورهای اقتصادی و مشارکت مردم
پزشکیان با اشاره به اقدامات دولت در حوزه آموزش گفت که بیش از ۷ هزار مدرسه در کشور ساخته شده و ۲۵۰۰ مدرسه دیگر نیز در حال تکمیل است، با وجود محدودیت منابع و بدون بودجه کافی، با مشارکت مردم و مدیریت قدرتمند دولت.
وی تأکید کرد: تمرکز بر ساخت و تجهیز مدارس در مناطق محروم و ارتقای سطح آموزش با کمک اساتید دانشگاه است تا کیفیت آموزشی در سراسر کشور به روز شود.
رییس جمهور درباره مدیریت اقتصادی و اجرای پروژههای کلان گفت که دولت با برنامهریزی و استفاده از ظرفیت علمی، مشکلات اقتصادی و تورم را مدیریت میکند و اصلاحات به شکل علمی و مرحلهای اجرا میشود.
وی خاطرنشان کرد: مشارکت مردم در تصمیمگیریها و همراهی آنان در اجرای برنامهها نقش محوری دارد.
پزشکیان همچنین به پروژههای کریدور شمال-جنوب و توسعه روابط با کشورهای همسایه اشاره کرد و یادآور شد: این مسیرها دو جانبه و حیاتی برای منطقه است.
وی بیان داشت: با وجود محدودیت منابع، دولت در حال پیشبرد این پروژهها است و تلاش میکند زیرساختهای اقتصادی و حملونقل کشور تقویت شود.
وی تأکید کرد: تغییرات و توسعهها زمانبر است، اما دولت با مدیریت منابع، مشارکت مردم و استفاده از ظرفیت دانشگاهها، مسیر پیشرفت را با قدرت ادامه میدهد.
همکاری مردم و بهرهگیری از تخصصها، کلید حل مشکلات
پزشکیان تأکید کرد: درخواست کمک از مردم به معنای نداشتن برنامه یا ضعف مدیریتی نیست، بلکه نشاندهنده ضرورت مشارکت عمومی در حل مسائل کشور و استانهاست.
وی گفت: دولت تنها نمیتواند مشکلات را مدیریت کند و در تمام حوزهها از جمله آموزش، اقتصاد و مدیریت منابع از دانشگاهها و نخبگان بهره میگیرد و آماده است افراد متخصص در هر حوزهای به کمک بیایند.
رییس جمهور افزود: داشتن تخصص و آگاهی دقیق در مسائل مختلف، از جمله اقتصاد، پزشکی و مدیریت ضروری است و خود هیچ ادعای همهچیزدانی ندارد، بلکه بر این باور است که باید از کسانی که در زمینههای مختلف تخصص دارند استفاده شود.
وی با اشاره به تجربه شخصی خود در دانشگاه یادآور شد: میداند کجا میداند و کجا نمیداند و همین آگاهی باعث شده بتواند برای حل مشکلات کشور از اهل فن کمک بگیرد.
وی همچنین به تجربه تعامل با کارشناسان و استادان دانشگاهها اشاره کرد و گفت: دولت با بهرهگیری از این ظرفیتها توانسته در زمینههای مختلف از جمله آب و انرژی، اقدامات مؤثری انجام دهد و آماده است برای هر موضوع، برنامههای دقیق و عددی ارائه کند.
پزشکیان افزود: دستاوردهای دولت نسبت به گذشته ملموس است، هرچند تغییرات تدریجی و زمانبر هستند.
سیاست خارجی هوشمند و حفظ استقلال ملی
رییس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود به مسائل سیاست خارجی پرداخت و اعلام کرد: ایران نمیپذیرد ضعیف یا تجزیه شود و باید قدرت و عزت کشور حفظ شود.
وی توضیح داد: مذاکرات با اروپا و آمریکا درباره مسائل هستهای و منطقهای انجام شده و دولت به دنبال تعامل هوشمندانه با جهان است، اما حفظ حق غنیسازی و توان دفاعی کشور الزامی است.
پزشکیان با تأکید بر ضرورت وفاق ملی گفت: برای ساختن ایران قوی، مشارکت همه مردم ضروری است و این همکاری محدود به قومیت، جنسیت، مذهب یا باور خاصی نیست.
وی افزود: همه کسانی که توانایی دارند باید وارد میدان شوند و کمک کنند تا مشکلات اقتصادی، اجتماعی و توسعهای کشور و استانها حل شود.
رییس جمهور خاطرنشان کرد: تغییرات و اصلاحات امکانپذیر هستند اما نیازمند زمان، صبر و همکاری است و دولت با استفاده از ظرفیت دانشگاهها و نخبگان، مدیریت منابع و مشارکت مردم، مسیر پیشرفت را با قدرت ادامه میدهد.
نظر شما