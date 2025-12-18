خبرگزاری مهر، گروه استانها: ورود رئیس جمهور به استان خراسان جنوبی، با اجرای برنامهریزیهای مدون صورت گرفت. پس از ورود، جلساتی با نمایندگان بخشهای فرهنگی و نخبگان برگزار شد و سپس عصر امروز پنج شنبه، رئیس جمهور در نشست تخصصی با فعالین سیاسی و نمایندگان احزاب استان، پای درد دل این قشر نشستند.
فرشته اسدزاده، عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور و فعال سیاسی اصولگرا در این نشست بر لزوم تحقق شعار "وفاق ملی" در دولت چهاردهم تاکید کرد.
وی با اشاره به آسیبشناسیهای دورهای، حذف متخصصین و افراد مجرب از بدنه اجرایی به دلیل خطکشیهای سیاسی را معضلی جدی دانست و گفت: امید است دولت جدید با بهرهگیری از تمامی اندیشهها و تخصصها، زمینه پیشرفت ایران و توسعه استان خراسان جنوبی را فراهم آورد.
اسدزاده با بیان اینکه فاصله جغرافیایی از پایتخت و نجابت مثالزدنی مردم، باعث مغفول ماندن بیرجند و خراسان جنوبی در تصمیمگیریهای کلان شده است، گفت: خواستار توجه ویژه مسئولین، به خصوص رئیس جمهور، به این استان هستیم.
بحران آب و لزوم راهکارهای ملی
اسدزاده با اشاره به خشکسالیهای مداوم، خشک شدن قنوات و چاههای روستایی، توقف یا کمرنگ شدن پروژه انتقال آب از دریای عمان و صدور مجوز حفر چاه در مناطق مرزی به عنوان زنگ خطری جدی برای امنیت زیست استان، تاکید کرد و گفت: پیچیدن یک نسخه واحد برای کل کشور هرگز پاسخگو نخواهد بود.
وی خواستار حضور مستمر کارگروه تخصصی از دولت در استان و اتخاذ تصمیمات فوری و راهبردی در سطح ملی برای مقابله با این بحران شد.
صنعت و مسئولیت اجتماعی؛ در سایه تعارفات
این عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور به وضعیت صنایع استان پرداخت و با بیان اینکه صنایع بزرگ خراسان جنوبی در مقایسه با صنایع یک شهر پایتختنشین، خرد محسوب میشوند، اظهار داشت: توان و ظرفیت مختصر موجود، امروزه به شدت گرفتار امور داخلی خودشان هستند و با افزایش ثانیه دلار و افت ارزش پول ملی، روان آرامی برای شنیدن درد دل خیریهها و سازمانهای فرهنگی ندارند.
وی از مسکوت ماندن مطالبه مسئولیت اجتماعی در سایه تعارفات انتقاد کرد افزود: امید است که حضور مقامات عالی هیئت دولت، فرصت مطالبه جدی این حوزه را فراهم آورد.
اسدزاده ضمن قدردانی از پزشکانی که در استان ماندگار شدهاند، از وجود علامت سوالهایی در خصوص اخلاق حرفهای و ثبات سازمانی در میان پرستاران و پزشکان جوان ابراز نگرانی کرد.
وی تاکید کرد: این مسائل باعث شده تا تلاشهای ارزشمند فعالان حوزه سلامت، به خصوص در دوران کرونا، زیر سوال برود و خواستار توجه جدی رئیس جمهور به این موضوع شد.
خروج خراسان جنوبی از انتهای جدول توسعه با تکیه بر مدیران بومی و همسو
مهدی وفاییفرد، عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند و فعال سیاسی اصلاحطلب در این دیدار با تشریح وضعیت اقتصادی و اجتماعی استان، خواستار توجه فوری به شاخصهای توسعه منطقهای و همچنین حفظ سرمایه اجتماعی بازگشته به فضای کشور از طریق بهکارگیری مدیران شایسته و همسو شد.
وی با اشاره به اینکه ۲۱ سال از تشکیل استان خراسان جنوبی میگذرد، تأکید کرد: سنجش توسعه باید بر مبنای شاخصهای کلیدی حسابهای منطقهای صورت گیرد.
وفایی فر به چند شاخص کلیدی اشاره کرد و گفت: سهم خراسان جنوبی از مساحت کشور حدود ۹.۳ درصد است، اما متأسفانه سهم استان از میزان ارزش افزوده کشور کمتر از نیم درصد است.
وی ادامه داد: طی دو سه سال اخیر عمدتاً در جایگاههای پایین جدول قرار داریم و به همین نسبت، سهم استان از تولید ناخالص داخلی نیز با حدود نیم درصد، ما را در پایینترین ردهها قرار داده است.
وفاییفرد همچنین به شاخصهای درآمد کل، هزینه کل و شاخص کل بهای کالا و خدمات اشاره کرد و افزود: اگرچه بهبودی نسبی حاصل شده، اما همچنان در جایگاه مناسبی نیستیم.
وی با بیان اینکه استان برای خروج از این وضعیت نیازمند تزریق سرمایه از طریق استفاده از مزیتها و فراهم آوردن فضای مناسب برای سرمایهگذاری است، افزود: ایده وفاق، همبستگی و همدلی باید همچنان مورد توجه همه جریانات در سطوح ملی و استانی باشد چراکه حیف است که امید و اعتماد و سرمایه ارزشمند اجتماعی که مجدد به فضای کشور برگشت از کف برود.
لزوم بکارگیری مدیران جوان
وی چالش اصلی را تداوم مسیر توسعه دانست و خواستار تشکیل شبکه و زنجیرهای از مدیران همسو، خلاق و دغدغهمند شد.
وفایی فر با تأکید بر اینکه بدنه اصلی حامیان دولت را نیروهای جوان و امیدوار تشکیل میدهند، بر لزوم استفاده از این ظرفیتها در ساختار مدیریتی استان تأکید کرد: با توجه به اینکه استان خراسان جنوبی یک خطه فرهنگی، علمی و آموزشی است و دارای مدیران برتر در سطح ملی است، انتظار میرود در داخل استان نیز از این سرمایههای ارزشمند و کارآمد در مسئولیتها و مناصب به نحو مطلوبتری استفاده گردد و از نصب مدیران جوان و نیروهای حامی دولت و اصلاحات بهره مناسبی صورت گیرد.
محمدرضا آقاابراهیمی، استاد دانشگاه، فعال سیاسی اصلاحطلب و رئیس اسبق دانشگاه بیرجند، در این دیدار با اشاره به ۲۸ سال سکونت و فعالیت در خراسان جنوبی و نقش خود در روند تأسیس این استان، گفت: این استان را مانند سایر استانهای کشور خانه خود میدانم و به آن عشق میورزم.
وی با بیان آگاهی از مشکلات کشور، خطاب به رئیسجمهور افزود: شما قول دادید کارشناسان دلسوز را به کار گیرید، عدالت و انصاف را برقرار سازید، تورم را کاهش داده و ارزش پول ملی را تقویت کنید، اما در نزدیک به ۱۸ ماه گذشته، تقریباً همه وعدههای انتخاباتی شما محقق نشده است.
وی با بیان اینکه خواستاریم وزیران و مدیران ناتوان و غیرهمسو را برکنار و مدیران جوان، توانمند و شجاع را به کار گیرد. گفت: با نهادهای اصلی قدرت صریح و شفاف گفتوگو کرده و برای اصلاحات واقعی اختیار بگیرد.
پای صحبت یک نخبه
خیاط، فعال حوزه جوانان و دانشجویان بر لزوم توجه عملی به مسائل و مطالبات نسل جوان تاکید کرد و گفت: آقای رئیسجمهور، من به نمایندگی نسلی سخن میگویم که دیگر با کلیات قانع نمیشود؛ آمار را فقط میشنود اما زندگی را لمس میکند.
وی در ادامه با اشاره به برخی مسائل، افزوده است: نسل من نمیپذیرد که آینده، قربانی مصلحتهای تکراری شود.
خیاط همچنین بر لزوم شفافیت و عدالت در برخورد با مسائل اقتصادی و اجتماعی تاکید کرد و افزود: وقتی سالانه یک تن طلا از معادن استان استخراج شود و قریب چهل درصد صادرات کشور از مرز ماهیرود این استان عبور کند، سهم منافع و فواید این ثروت عظیم برای مردم استان چیست؟.
وی خطاب به رئیسجمهور، گفت: اگر کرامت انسانها خط قرمز باشد، اگر مردم مستقیم و بیواسطه سخن بگویند، اگر شجاعت در برابر باندها و مافیاها بایستید، آنگاه با تمام زخمهایی که خوردیم، بدون تردید کنار شما خواهیم ایستاد.
درخواست بانوی کارآفرین
خانم همت پور، کارآفرین نمونه کشوری بر نقش محوری زنان در احیای هنرهای بومی منطقه (مانند حولهبافی و برکبافی) و جلوگیری از مهاجرت از طریق ایجاد مشاغل خانگی تأکید کرد.
وی همچنین به ساختارهای قوی حمایتی زنان در استان از جمله فعالیت سه صندوق توسعه روستایی، ۱۰۰ تعاونی شهری تحت مدیریت بانوان، و حضور فعال بیش از ۵۰۰ تسهیلگر روستایی اشاره نمود.
همتپور چهار محور اصلی مطالبات زنان استان اشاره کرد و گفت: تجهیزات درمانی از مهمترین مطالبات بوده که بر لزوم تجهیز آزمایشگاه جنینشناسی به دستگاههای سونوگرافی و ماموگرافی میافزاید
وی خواستار بازگشت قانون بازنشستگی پیش از موعد زنان با احتساب سابقه ارفاقی، حل مشکل عدم توانایی زنان روستایی در تأمین ضامن کارمند برای دریافت وامهای اشتغالزا شد و گفت: راهاندازی پارک ویژه بانوان در مرکز شهرستانها، تأسیس مرکز توانمندسازی ویژه زنان سرپرست خانوار بهبود یافته و حمایت از رشته مطالعات خانواده در دانشگاه بیرجند را خواستاریم.
نظر شما