خسروپناه: سند دانشگاه اسلامی در کشور به طور کامل اجرا نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسرو پناه عصر پنجشنبه در نشست وحدت حوزه و دانشگاه با بیان اینکه اجرای درست سند اسلامی شدن دانشگاهها میتواند مسیر توسعه فرهنگی و علمی کشور را هموار کند، اظهار کرد: اسلامی شدن دانشگاهها ایران را در سطح جهانی در حوزه علوم و فناوری در رتبههای برتر قرار میدهد.
وی با تاکید بر اینکه دانشگاهها باید مقالههای پژوهشی خود را مبتنی بر حل مسائل کشور تنظیم کنند، افزود: کار پژوهشی صرفاً نظری بدون کاربرد عملی ارزشمند نخواهد بود.
حجت الاسلام خسروپناه در ادامه با تاکید بر اینکه هر مصوبهای که در شورا تصویب میشود، پیش از تصمیمگیری نهایی، با دقت مورد بررسی قرار میگیرد تا منطبق بر منافع دانشگاه و جامعه باشد، ادامه داد: دانشجویان، چه شیعه و چه سنی، ممکن است دچار شبهات کلامی یا تعارض دین و دانش شوند. بنابراین لازم است اساتید و پژوهشگران با توان علمی بالا، این شبهات را پاسخ دهند و ارتباط مستمر با دانشجویان داشته باشند.
وی تاکید کرد: وحدت حوزه و دانشگاه، نه یک شعار، بلکه راهبردی بنیادین برای تحقق تمدن نوین اسلامی است؛ راهبردی که با همافزایی علم و دین، میتواند آیندهای روشن برای پیشرفت علمی، فرهنگی و اجتماعی کشور رقم بزند.
امام جمعه اهل سنت ارومیه نیز در این نشست همچنین گفت: مشارکت نخبگان در طراحی سیاستهای کلان فرهنگی، معرفی الگوهای وحدتآفرین و اختصاص بودجه لازم برای همایشها و برنامههای مشترک، از اقدامات مؤثری است که میتواند همدلی و انسجام اجتماعی را در استان تقویت کند.
ماموستا مامد کلشی نژاد، با بیان اینکه آذربایجان غربی استانی دارای تنوع قومیتی، مذهبی و فرهنگی است و تقویت همبستگی میان گروههای مختلف، میتواند در پیشبرد اهداف فرهنگی کشور مؤثر باشد، گفت: حضور اهل سنت در فرآیندهای تصمیمگیری و انتقال پیامها و مصوبات شورای فرهنگ عمومی، نقش مهمی در پویایی و استحکامبخشی جامعه فرهنگی استان دارد.
امام جمعه اهل سنت ارومیه در ادامع با اشاره به نقش آموزش و پرورش در ترویج وحدت، افزود: بازنگری در محتوای آموزشی و کتب درسی با تأکید بر اشتراکات فرهنگی ضروری است.
وی اظهار کرد: متأسفانه در حال حاضر خلأهایی در محتوای آموزشی وجود دارد که پایههای دانشآموزان را مستحکم نمیکند و معلمان نیز ابزار کافی برای پر کردن این خلأ را ندارند.
