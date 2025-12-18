  1. استانها
۲۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۴۱

اجرای انفجار کنترل‌شده عمرانی در محدوده لادر خمینی‌شهر

اصفهان - عملیات انفجار کنترل‌شده با هدف اجرای یک طرح عمرانی، تا ساعاتی دیگر در محدوده لادر و شهرک منظریه خمینی‌شهر انجام می‌شود و شهروندان نگران صدای انفجار نباشند.

به گزارش خبرنگار مهر، در راستای اجرای یک طرح عمرانی، عملیات انفجار کنترل‌شده تا ساعاتی دیگر در محدوده لادر و شهرک منظریه شهرستان خمینی‌شهر انجام خواهد شد.

بر اساس اعلام مسئولان اجرایی، این انفجار به‌صورت کاملاً برنامه‌ریزی‌شده و ایمن انجام می‌شود و شنیده شدن صدای انفجار در مناطق اطراف از جمله شهرک منظریه طبیعی بوده و جای هیچ‌گونه نگرانی برای شهروندان ندارد.

مسئولان از ساکنان مناطق اطراف خواستند ضمن حفظ آرامش، این اطلاعیه را به اطلاع سایر شهروندان برسانند و از انتشار اخبار نادرست یا ایجاد نگرانی بی‌مورد خودداری کنند.

