به گزارش خبرنگار مهر، در راستای اجرای یک طرح عمرانی، عملیات انفجار کنترلشده تا ساعاتی دیگر در محدوده لادر و شهرک منظریه شهرستان خمینیشهر انجام خواهد شد.
بر اساس اعلام مسئولان اجرایی، این انفجار بهصورت کاملاً برنامهریزیشده و ایمن انجام میشود و شنیده شدن صدای انفجار در مناطق اطراف از جمله شهرک منظریه طبیعی بوده و جای هیچگونه نگرانی برای شهروندان ندارد.
مسئولان از ساکنان مناطق اطراف خواستند ضمن حفظ آرامش، این اطلاعیه را به اطلاع سایر شهروندان برسانند و از انتشار اخبار نادرست یا ایجاد نگرانی بیمورد خودداری کنند.
