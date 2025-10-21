  1. استانها
صدای انفجار کنترل شده در شهرک منظریه شنیده می‌شود

اصفهان - صدای انفجار کنترل شده در شهرک منظریه شنیده می‌شود که این صدا ناشی از فعالیت‌های عمرانی است.

به گزارش خبرنگار مهر، ساعتی دیگر صداهای انفجار کنترل شده در شهرک منظریه خمینی شهر شنیده خواهد شد که این صداها ناشی از اجرای عملیات‌های عمرانی است.

از شهروندان این منطقه درخواست می‌شود که با شنیدن صدای انفجار نگرانی نداشته باشند.

