به گزارش خبرنگار مهر، مسعود پزشکیان، پنج شنبه شب در نشست شورای توسعه و برنامه ریزی خراسان جنوبی خطاب به مدیران اظهار کرد: اگر مشکلی وجود دارد تقصیر ما و شماست و رفع شدن مشکلات نیز با همکاری همه ما ممکن می‌شود.

وی با اشاره به نقش مردم در مدیریت کشور گفت: اگر مردم از عملکرد ما ناراضی هستند، دلیل درست یا غلط بودن ما نیست، بلکه میزان توجه ما به خواست و نیاز مردم است.

وی افزود: مدیریت یک معادله دو طرفه است؛ نه تنها مسئولیت با ماست، بلکه مردم نیز باید مشارکت و مطالبه‌گری داشته باشند تا مسیر توسعه درست پیش برود.

رئیس جمهور با بیان اهمیت مشارکت زنان در مدیریت ادامه داد: اکثر مدیران حاضر در جلسه آقایان هستند و حضور خانم‌ها بسیار کم است. باید در انتصاب‌ها تجدیدنظر شود تا زنان نیز سهمی متناسب داشته باشند.

پزشکیان تصریح کرد: ما سعی کرده‌ایم مدیریت را از تمرکز خارج کنیم و مردم را تا حد امکان در تصمیم‌گیری‌ها مشارکت دهیم، مسئولیت مشکلات، تقصیر یک طرف نیست؛ هم مدیران و هم حاکمیت در آن سهیم هستند.

وی تأکید کرد: هیچ مدیری نمی‌تواند بدون جامعه‌ای مطالبه‌گر و مشارکت فعال مردم کار درست انجام دهد.

وی ادامه داد: استقامت و تحقق عدالت تنها در تعامل دو سویه میان دولت و مردم ممکن است.

پزشکیان با تأکید بر اینکه، مردم را باید در تصمیم گیری مشارکت بدهیم، گفت: حضرت علی (ع) می‌فرمایند که مردم و حاکمان حقی متقابل بر گردن یکدیگر دارند چرا که این موضوع دو طرفه است.

وی بیان کرد: ما به استانداران اختیارات داده‌ایم که مطالبات را پیگیری کنیم.

اختیار مدیران و نقش کارشناسان در تصمیم‌گیری

رئیس جمهور با اشاره به اهمیت اعطای اختیار به مدیران گفت: باور من این است که مدیران اگر اختیار داشته باشند، در چارچوب سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری می‌توانند عمل کنند و در مقابل آن پاسخگو هم باشند و این چیزی نیست که ما بگوییم اجازه می‌دهیم یا نمی‌دهیم؛ اگر اختیار ما باشد که می‌دهیم و اگر نباشد، باید از طریق مجلس این مسئله را حل کنیم.

وی افزود: برای اینکه روند مدیریتی شکل بگیرد، تلاش می‌کنیم کارشناسان خارج از سیستم اداری خودمان را نیز درگیر کنیم.

وی گفت: این موضوع شامل محیط زیست، انرژی، مدیریت دانشگاه‌ها و سازمان‌ها، انجمن‌های مردم‌نهاد و سایر حوزه‌هاست و هدف این است که با کار کارشناسی، امور بهتر و دقیق‌تر پیش رود.

عدالت اجتماعی، نقش مردم و مسجد در تربیت جامعه

پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت مسجد و روحانیت در تربیت و جذب مردم اشاره کرد و افزود: مساجد جایی بودند که می‌توانستند افراد را جذب و تربیت کنند؛ جایی که آغوشش برای جوانان باز بود و اشکالات آنان را بدون سرزنش بیان می‌کرد. هدف این است که افراد نیازمند هدایت و اصلاح را جذب کنیم و به‌جای تمرکز روی افرادی که از قبل تربیت شده‌اند، به کسانی که مشکل دارند کمک کنیم.

رئیس جمهور ادامه داد: در کشور همه مردم مورد توجه ما هستند و مدیران باید برای معیشت، سلامت و آینده همه مردم برنامه‌ریزی کنند، بدون توجه به لباس، ظاهر یا عقیده‌شان.

وی گفت: مسئولیت ارائه خدمت به مردم بر عهده ماست و اگر مدیری وظیفه‌اش را درست انجام دهد، عدالت برقرار خواهد شد.

وی تأکید کرد: حضرت علی می‌فرماید که اگر با مردم بر اساس انصاف رفتار نکنید، در مقابل خدا مسئول هستید.

به گفته وی نارضایتی مردم حاصل بی‌عدالتی است، بنابراین، مدیران باید با رعایت عدالت و مشارکت مردم، مسیر توسعه کشور را هموار کنند.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه مدیران باید پناهگاه مردم باشند، گفت: در متون دینی و ادبی ما آمده است که سلیمان را می‌گویند زبان پرندگان را بشنو؛ یعنی برای حل مشکل مردم باید پناهگاهشان بود تا مردم احساس کنند اگر مشکلی دارند، می‌توانند بیایند و حرفشان را بزنند.

پزشکیان با اشاره به نقش تاریخی علما و بزرگان دینی در جامعه افزود: در گذشته، مجتهدان و علما پناهگاه واقعی مردم بودند؛ درِ خانه‌شان همیشه باز بود، نگاه نمی‌کردند چه کسی آمده، مشکلش را می‌شنیدند و پاسخ می‌دادند به همین دلیل مردم با تمام وجود به آنها اعتماد و علاقه داشتند اگر ما به‌عنوان مدیر، مسئول یا حتی یک مسلمان این نگاه را داشته باشیم، مردم ناراضی نمی‌شوند.

وی تأکید کرد: مردم ارباب‌رجوع ما هستند، نه مزاحم ما، ما موظفیم پاسخگو باشیم، ممکن است در بسیاری از موارد نتوانیم کاری انجام دهیم، اما حداقل می‌توانیم با احترام برخورد کنیم، زخم‌زبان نزنیم و اگر نمی‌توانیم، صادقانه عذرخواهی کنیم.

رئیس‌جمهور با اشاره به اهمیت رضایت عمومی گفت: همه توصیه من به خودم و شما مدیران این است که رضایت مردم را در نظر بگیریم. اگر مردم راضی باشند، کشور جلو می‌رود.

پزشکیان در بخش دیگری از سخنانش به موضوع صرفه‌جویی اشاره کرد و افزود: اگر فقط ۱۰ درصد در مصرف صرفه‌جویی کنیم، می‌توانیم روزانه ۹۰۰ هزار بشکه نفت را حفظ کنیم. این عدد دست‌یافتنی است.

وی گفت: با همین صرفه‌جویی می‌توان بسیاری از مشکلاتی که مطرح می‌شود را حل کرد. ما کشور فقیری نیستیم؛ مسئله این است که باید درست مدیریت کنیم.

وی ادامه داد: اگر پول‌ها را تکه‌تکه خرج کنیم، هیچ پروژه‌ای به نتیجه نمی‌رسد پس باید منابع را متمرکز کنیم و پروژه‌ها را تمام کنیم.

وی گفت: راه که باز شود، بقیه مسیرها هم درست می‌شود؛ مثل بدن انسان که اگر شریان‌های اصلی خون‌رسانی درست کار کنند، بقیه اعضا هم جان می‌گیرند.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه انرژی یکی از اولویت‌های اصلی دولت است، تصریح کرد: اگر انرژی نباشد، کارخانه نمی‌چرخد و هیچ کاری پیش نمی‌رود، ما به‌صورت جدی در حال سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی هستیم و با سرعت جلو می‌رویم. به‌حول و قوه الهی، مشکلات گرمایش و سرمایش قابل حل است؛ فقط زمان می‌خواهد.

پزشکیان با اشاره به شرایط سخت معیشتی مردم گفت: مردم امروز از نظر گرانی، تورم و معیشت در فشار هستند و ما باید از خودمان شروع کنیم، صرفه‌جویی کنیم و کمک کنیم این مشکلات حل شود، اگر بی‌محابا هزینه کنیم یا پول چاپ کنیم، تورم ایجاد می‌شود و بیشترین فشار به اقشار ضعیف وارد خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: کسری آب، برق و ناترازی‌هایی که امروز با آن روبه‌رو هستیم، نتیجه عملکرد همه ماست. به‌جای مقصرجویی باید دست به دست هم بدهیم و اصلاح کنیم.

وی گفت: خداوند ما را در این شرایط امتحان می‌کند تا بفهمیم روش‌های گذشته درست نبوده است و اگر اولویت‌ها را درست بچینیم، مردم را در تصمیم‌گیری‌ها مشارکت دهیم و صادقانه برای حل مشکلاتشان تلاش کنیم، می‌توانیم با هم از این شرایط عبور کنیم.

مشارکت مردمی در انرژی و راه‌حل عبور از ناترازی‌ها

رئیس‌جمهور با تأکید بر نقش مردم در حل مشکلات انرژی کشور گفت: اگر هر خانواده فقط یک قدم بردارد و روی بام خانه خود حتی دو یا پنج کیلووات پنل خورشیدی نصب کند، وقتی این عدد در میلیون‌ها خانه ضرب شود، بخش بزرگی از مصرف برق کشور خودبه‌خود جبران می‌شود و دیگر نیازی به قطع برق نخواهد بود.

پزشکیان افزود: هر کس به اندازه توانش می‌تواند وارد میدان شود و اگر همه با هم باشیم، قدرت پیدا می‌کنیم.

به گفته وی برنامه داریم و کارها با اولویت در حال پیش رفتن است، اما برای بهتر شدن شرایط، مشارکت مردم ضروری است.

وی با اشاره به نقش مردم در مقاطع حساس کشور تصریح کرد: در دوران دفاع مقدس، این مردم بودند که کشور را اداره کردند اگر مردم نبودند، دشمن بارها می‌توانست کشور را نابود کند این مردم عاشقانه وارد میدان شدند و پشتیبانی کردند.

رئیس‌جمهور ادامه داد: اگر مردم به ما باور کنند و ما هم دست در دست مردم بدهیم، همه این مشکلات قابل حل است.

وی بیان داشت: باید کاری کنیم که مردم باور داشته باشند دولت خدمتگزار آنهاست و هدفی جز عزت، سربلندی، عدالت و انصاف ندارد.

پزشکیان در پایان با اشاره به اهمیت انصاف و عدالت خاطرنشان کرد: شهید بهشتی می‌گوید انصاف نصف دین است، اما من می‌گویم انصاف همه دین است و اگر ملتی منصف و عادلانه با هم برخورد کنند، این همان اسلام واقعی است.