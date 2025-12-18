نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل درباره ونزوئلا

به گزارش شبکه تلویزیونی المیادین، شورای امنیت سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه هفته آینده جلسه‌ای اضطراری در مورد بحران ونزوئلا برگزار خواهد کرد.

نشست شورای امنیت درباره ونزوئلا در حالی برگزار خواهد شد که ارتش آمریکا بامداد امروز پنج شنبه اعلام کرد که یک شناور را در شرق اقیانوس آرام هدف حمله هوایی قرار داده است که در نتیجه آن چهار نفر کشته شدند.

ارتش آمریکا طی ماه‌های اخیر و به بهانه مبارزه با قاچاق مواد مخدر، بیش از ده‌ها شناور را در سواحل آمریکای لاتین منهدم کرده است؛ عملیاتی که به کشته شدن حدود ۹۵ نفر انجامیده است.

کشورهای بسیاری در جهان ضمن اعلام حمایت از تلاش های قانونی دولت ونزوئلا برای حفظ حاکمیت خود در مقابل زیاده خواهی های دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، از واشنگتن خواسته اند از تنش آفرینی علیه کاراکاس خودداری کند.