به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد: تحریم‌هایی را علیه شماری از افراد از خانواده رئیس‌جمهور ونزوئلا و نزدیکان او اعمال کرده‌ایم.

وزیر خزانه داری آمریکا در این باره گفت: ما تحریم‌هایی را علیه افرادی که از ونزوئلا حمایت می‌کنند، اعمال کرده‌ایم.

وی مدعی شد که مادورو و شرکایش صلح و ثبات در نیمکره غربی کره زمین را تهدید می‌کنند.

فشارهای آمریکا علیه دولت نیکلاس مادورو در چارچوب سیاست مهار ونزوئلا و تضعیف توان اقتصادی و نفتی این کشور دنبال می‌شود. در همین راستا، واشنگتن اخیراً با تشدید اقدامات میدانی از جمله حمله به شناورها و توقیف محموله‌های مرتبط با ونزوئلا، تلاش کرده مسیرهای دور زدن تحریم‌ها را مسدود کند. آمریکا با این اقدامات به‌دنبال افزایش فشار همزمان سیاسی، اقتصادی و عملیاتی بر دولت مادورو است.

با وجود تشدید فشارها، آمریکا تاکنون تصمیم رسمی برای ورود به جنگ مستقیم با ونزوئلا اتخاذ نکرده و گزینه نظامی را بیشتر در سطح تهدید و بازدارندگی نگه داشته است. واشنگتن ترجیح می‌دهد با ترکیبی از تحریم، فشار سیاسی، عملیات محدود و حمایت از مخالفان داخلی، دولت مادورو را تحت فشار قرار دهد و از ورود به یک درگیری پرهزینه منطقه‌ای اجتناب کند.