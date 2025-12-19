  1. بین الملل
  2. آمریکای لاتین
۲۸ آذر ۱۴۰۴، ۲۳:۱۸

تحریم‌های جدید آمریکا علیه ونزوئلا

تحریم‌های جدید آمریکا علیه ونزوئلا

وزارت خزانه‌داری آمریکا از اعمال تحریم‌های جدید علیه ونزوئلا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد: تحریم‌هایی را علیه شماری از افراد از خانواده رئیس‌جمهور ونزوئلا و نزدیکان او اعمال کرده‌ایم.

وزیر خزانه داری آمریکا در این باره گفت: ما تحریم‌هایی را علیه افرادی که از ونزوئلا حمایت می‌کنند، اعمال کرده‌ایم.

وی مدعی شد که مادورو و شرکایش صلح و ثبات در نیمکره غربی کره زمین را تهدید می‌کنند.

فشارهای آمریکا علیه دولت نیکلاس مادورو در چارچوب سیاست مهار ونزوئلا و تضعیف توان اقتصادی و نفتی این کشور دنبال می‌شود. در همین راستا، واشنگتن اخیراً با تشدید اقدامات میدانی از جمله حمله به شناورها و توقیف محموله‌های مرتبط با ونزوئلا، تلاش کرده مسیرهای دور زدن تحریم‌ها را مسدود کند. آمریکا با این اقدامات به‌دنبال افزایش فشار همزمان سیاسی، اقتصادی و عملیاتی بر دولت مادورو است.

با وجود تشدید فشارها، آمریکا تاکنون تصمیم رسمی برای ورود به جنگ مستقیم با ونزوئلا اتخاذ نکرده و گزینه نظامی را بیشتر در سطح تهدید و بازدارندگی نگه داشته است. واشنگتن ترجیح می‌دهد با ترکیبی از تحریم، فشار سیاسی، عملیات محدود و حمایت از مخالفان داخلی، دولت مادورو را تحت فشار قرار دهد و از ورود به یک درگیری پرهزینه منطقه‌ای اجتناب کند.

کد خبر 6695283

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها