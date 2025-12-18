اعلام آمادگی رئیس جمهور برزیل برای میانجیگری بین آمریکا و ونزوئلا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا رئیس جمهور برزیل آمادگی خود را برای میانجیگری در تنشی که آمریکا علیه دولت ونزوئلا آغاز کرده است، اعلام کرد.

لولا در اظهاراتی تاکید کرد که قبلاً با نیکلاس مادورو همتای ونزوئلایی خود صحبت کرده است.

وی ابراز داشت: می‌توان بدون جنگ مذاکره کرد. من همیشه نگران پشت پرده این قضیه هستم. داسیلوا گفت که با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا نیز در این رابطه صحبت کرده است.

رئیس جمهور برزیل در همین راستا هشدار داد که تشدید فزاینده تنش از سوی واشنگتن علیه کاراکاس تنها با انگیزه‌های پنهان گروه‌های قدرت انجام می‌شود.

وی ادامه داد که یکی از بنیانگذاران گروه دوستان ونزوئلا بود و در طول هشت سال دولت جورج بوش رئیس جمهور اسبق آمریکا تلاش کرد بین آمریکا و دولت هوگو چاوز رئیس جمهور فقید ونزوئلا میانجیگری کند. وی گفت که تلاش دارد همین کار را با ترامپ و مادورو انجام دهد.