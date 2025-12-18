به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت امور خارجه اسپانیا با انتقاد شدید از تحریم‌های آمریکا علیه دیوان کیفری بین‌المللی اعلام کرد: این اقدام، حمله‌ای جدید و آشکار به استقلال و بی‌طرفی این نهاد قضائی بین‌المللی به شمار می‌رود.

در بیانیه وزارت خارجه اسپانیا تأکید شده است که تحریم‌های اعمال‌شده از سوی واشنگتن، به‌شکل جدی بر عملکرد دیوان کیفری بین‌المللی تأثیر منفی گذاشته و توان این دادگاه برای انجام مأموریت‌های قانونی خود را تضعیف می‌کند.

مادرید همچنین خواستار احترام به سازوکارهای حقوق بین‌الملل و خودداری از اعمال فشار سیاسی بر نهادهای قضائی مستقل شد.

وزارت امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه تحریم دو قاضی دیوان کیفری بین‌المللی را به علت آنچه «هدف قرار دادن غیرقانونی اسرائیل» خوانده شده، اعلام کرد.

«مارکو روبیو» ضمن اعلام این خبر مدعی شد: دیوان کیفری بین‌المللی به فعالیت‌های سیاسی علیه اسرائیل ادامه داده و سابقه خطرناکی را برای همه کشورها ایجاد کرده است.

وی با جانبداری از جنایت‌های رژیم صهیونیستی افزود: ما سوءاستفاده دیوان کیفری بین‌المللی از جایگاه خود و هدف قرار دادن نادرست آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها را تحمل نخواهیم کرد.

دیوان کیفری بین‌المللی نیز در واکنش به این اقدام اعلام کرد که تحریم‌های جدید آمریکا علیه دو قاضی خود را به شدت رد و محکوم می‌کند.

اقدام آمریکا در اعمال تحریم علیه دیوان کیفری بین‌المللی پس از آن صورت گرفت که این دادگاه روند بررسی پرونده‌های مرتبط با جنایات جنگی، از جمله جنایات ارتکابی رژیم صهیونیستی در فلسطین را تشدید کرده است.

این تحریم‌ها با واکنش منفی گسترده کشورهای اروپایی و نهادهای حقوق بشری مواجه شده و منتقدان معتقدند که واشنگتن با این اقدامات، در تلاش است مانع پاسخگویی متحدان خود در قبال جنایات بین‌المللی شود.