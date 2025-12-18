به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ا الجزیره، دیوان کیفری بینالمللی با صدور بیانیهای اعمال تحریمهای جدید توسط آمریکا علیه دو قاضی این دیوان را به شدت محکوم کرد.
در بیانیه دیوان کیفری بینالمللی آمده است: تحریمهای آمریکا حملهای آشکار به استقلال یک نهاد قضایی بیطرف است.
این نهاد قضایی بین المللی هشدار داد: اقداماتی که قضات و دادستانهای منتخب کشورهای عضو دیوان را هدف قرار میدهد، حاکمیت قانون را تضعیف میکند.
دیوان کیفری بینالمللی تأکید کرد که به همکاری با همه شرکا برای تضمین اجرای مؤثر و مستقل مأموریت خود ادامه خواهد داد.
وزیر امور خارجه هلند هم اعلام کرد: ما تحریمهای جدید ایالات متحده علیه دادگاه کیفری بینالمللی را محکوم میکنیم. ما از دادگاه کیفری بینالمللی حمایت میکنیم و این دادگاه باید بتواند وظایف خود را بدون مانع انجام دهد.
وزارت امور خارجه آمریکا امروز تحریم دو قاضی دیوان کیفری بینالمللی را به علت آنچه «هدف قرار دادن غیرقانونی اسرائیل» خوانده شده، اعلام کرد.
