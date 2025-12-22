به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، شورای اتحادیه اروپا امروز دوشنبه به بهانه درگیری‌های جاری در اوکراین، تحریم‌های اقتصادی علیه روسیه را به مدت ۶ ماه دیگر تمدید کرد.

طبق بیانیه این شورا، اقدامات علیه مسکو تا ۳۱ ژوئیه ۲۰۲۶ پابرجا خواهند ماند.

تحریم‌های اتحادیه اروپا که اولین بار در سال ۲۰۱۴ وضع شد و پس از آغاز درگیری‌ها در اوکراین در سال ۲۰۲۲ به طور قابل توجهی گسترش یافتند، بخش‌های کلیدی اقتصاد روسیه، از جمله محدودیت‌هایی در تجارت، امور مالی، انرژی، فناوری، کالاهای دو منظوره، صنعت، حمل و نقل و اقلام لوکس را هدف قرار می‌دهند.

این تحریم‌ها همچنین شامل ممنوعیت واردات و انتقال نفت خام دریایی و برخی فرآورده‌های نفتی از روسیه، حذف چندین بانک روسی از سیستم مالی سوئیفت و تعلیق فعالیت‌های پخش و مجوز رسانه‌های تحت حمایت کرملین در اتحادیه اروپا است.

در این بیانیه ادعا شده است: تا زمانی که اقدامات غیرقانونی فدراسیون روسیه همچنان ناقض قوانین اساسی حقوق بین‌الملل باشد، مناسب است که تمام اقدامات اعمال شده توسط اتحادیه اروپا به قوت خود باقی بماند و در صورت لزوم اقدامات اضافی نیز انجام شود.