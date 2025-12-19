آشوری: تلاش برای انتقال اهالی روستای مهرگی به محل امن در حال انجام است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آشوری تازیانی در بازدید از روستای مهرگی، با اشاره به بسته بودن راه ورود و خروج از روستا بر اثر سیلاب، اظهار کرد: عملیات بازگشایی راه دسترسی در حال انجام است اما با توجه به زمان بر بودن بازگشایی راه دسترسی باید تمهیدات لازم برای تأمین امنیت مردم حاضر در روستا و خدمات رسانی پایدار انجام شود.

وی با اشاره به اینکه ارزاق عمومی و آب به مردم روستا رسیده است، گفت: مرکز اسکان اضطراری موقت در نزدیک ترین نقطه امن دایر شده و همزمان برای بازگشایی راه دسترسی نیز تلاش خواهد شد.

استاندار هرمزگان تأمین امنیت مردم را اولویت ستاد بحران استان دانست و گفت: همه ظرفیت‌ها پای کار آورده شده است که با سرعت بیشتری مراحل امداد و اسکان صورت پذیرد.