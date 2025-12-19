  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۹:۴۶

آشوری: تلاش برای انتقال اهالی روستای مهرگی به محل امن در حال انجام است

آشوری: تلاش برای انتقال اهالی روستای مهرگی به محل امن در حال انجام است

سیریک- استاندار هرمزگان در بازدید از روستای مهرگی سیریک گفت: تلاش برای انتقال اهالی روستای مهرگی به محل امن در حال انجام است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آشوری تازیانی در بازدید از روستای مهرگی، با اشاره به بسته بودن راه ورود و خروج از روستا بر اثر سیلاب، اظهار کرد: عملیات بازگشایی راه دسترسی در حال انجام است اما با توجه به زمان بر بودن بازگشایی راه دسترسی باید تمهیدات لازم برای تأمین امنیت مردم حاضر در روستا و خدمات رسانی پایدار انجام شود.

وی با اشاره به اینکه ارزاق عمومی و آب به مردم روستا رسیده است، گفت: مرکز اسکان اضطراری موقت در نزدیک ترین نقطه امن دایر شده و همزمان برای بازگشایی راه دسترسی نیز تلاش خواهد شد.

استاندار هرمزگان تأمین امنیت مردم را اولویت ستاد بحران استان دانست و گفت: همه ظرفیت‌ها پای کار آورده شده است که با سرعت بیشتری مراحل امداد و اسکان صورت پذیرد.

کد خبر 6695150

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها