گزارش مهر از روستای سیل زده «مهرگی»؛ دو کودک جان خود را از دست دادند

به گزارش خبرنگار مهر، در پی بارشهای شدید و سیلآسا در مناطق بالادست شهرستان سیریک در استان هرمزگان، رودخانه این منطقه طغیان کرد و خسارات سنگینی به زیرساختهای ارتباطی وارد آورد.
این سیلاب، پلهای دسترسی به روستای مهرگی را تخریب و راه ورود و خروج به این روستا را کاملاً مسدود کرده است.
بر اثر این حادثه، یک پسر بچه ۶ ساله جان خود را از دست داد و دهها نفر از ساکنان بهویژه سالمندان، کودکان و بیماران، در محاصره آبهای گلآلود قرار گرفتند. امدادگران در تلاش برای ایجاد راههای موقت و تخلیه اضطراری هستند.
با طغیان رودخانه، حجم زیادی از آب گلآلود به داخل روستا هجوم آورد و بر اساس گزارشهای میدانی، ارتفاع آب در برخی منازل به حدود دو متر رسیده است. این وضعیت، خروج ساکنان را با مشکل مواجه کرده است، اگرچه برخی جوانان توانستهاند خود را از نقاط با عمق کمتر از روستا خارج کنند، اما سالمندان، کودکان، بیماران و زنان همچنان در دام آبهای گلآلود گرفتار ماندهاند.
متأسفانه در جریان این سیلاب، یک پسر بچه ۱۰ ساله جان خود را از دست داد. همچنین گزارشهایی از خیس بودن لباس کودکان و احتمال بالای بیمار شدن آنان در شرایط حاضر وجود دارد.
با تاریک شدن هوا، وضعیت اضطراری روستا تشدید شده است. عدم دسترسی به آب آشامیدنی سالم و قطع راههای ارتباطی، نگرانیها را درباره وضعیت سلامت و ایمنی محصوران افزایش داده است.
اقدامات اضطراری در جریان است
با اعلام وضعیت اضطراری، استاندار هرمزگان از عصر امروز در منطقه حاضر شده و جلسه ستاد بحران استان به ریاست وی به صورت سرپایی و در محل حادثه برگزار شده است. اعضای ستاد بحران، جمعیت هلالاحمر و نیروهای امدادی در منطقه مستقر شدهاند.
دستور اسکان اضطراری در نقاط خشک داخل روستا و برپایی چادر توسط نیروهای امدادی صادر شده است.
همچنین آب، مواد آشامیدنی و غذایی به روستا رسیده است. ماشینآلات امدادی، خدماتی و راهسازی نیز برای بازگشایی راه دسترسی به روستا در حال تلاش هستند، اما بر اساس اعلام مقامات محلی، این عملیات زمانبر خواهد بود و ممکن است بازگردانی دسترسی کامل، چند ساعت دیگر طول بکشد.
در حال حاضر، نیروهای امدادی با ایجاد مسیرهای موقت دسترسی، تمرکز اصلی خود را بر تخلیه اضطراری کودکان و سایر افراد آسیبپذیر از روستا و انتقال آنان به محلهای امن معطوف کردهاند.
با توجه به نبود اینترنت در روستاهای اطراف سیریک امکان ارسال ویدئو از منطقه وجود ندارد اما کماکان تلاشها برای مخابره تصاویر در حال انجام است.
تاکنون یک کودک در رویدر جان خود را از دست داده بود که با جان باختن یک کودک دیگر در روستای مهرگی تعداد جان باختگان در روستای مهرگی به ۲ تن رسید.
