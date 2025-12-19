اسکان اضطراری ۴۰۰ نفر در روستای مهرگی سیریک در حال انجام است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد آشوری تازیانی استاندار هرمزگان شامگاه جمعه در بازدید از روستای سیل‌زده مهرگی در شهرستان سیریک، با اشاره به مدیریت سه موج بارشی پی در پی در استان، گفت: با اعلام شرایط اضطراری و برنامه‌ریزی‌های پیشگیرانه، فضای همدلی شکل گرفت تا با مشارکت همه دستگاه‌ها و مردم، کمترین خسارت وارد شود.

وی افزود: در حین این بحران، شهرستان سیریک و به ویژه بخش مرکزی آن کانون بارش متراکم بود که منجر به بارش ۱۸۴ میلی‌متر باران در مدت سه ساعت شد.

استاندار هرمزگان با بیان اینکه قلب ما مالامال از درد و اندوه به خاطر از دست دادن دو نو نهال است، اظهار داشت: برای خانواده‌های آنان صبر و بردباری از خداوند طلب می‌کنیم.

آشوری تاکید کرد: امروز وظیفه همه ما در شرایط بحران، خدمت‌رسانی به مردم، به ویژه کسانی که در آب‌گرفتگی قرار دارند، است. وی از باز شدن ۶ نقطه از مسیرهای آب‌گرفته به همت فرماندار، دستگاه‌های اجرایی، مدیریت بحران و حضور فعال اعضای شورای تأمین استان و مشارکت مردم و بخش خصوصی تقدیر کرد.

استاندار هرمزگان تصریح کرد: فرآیند جابجایی باقیمانده جمعیت ۴۰۰ نفری که بخش عمده آن منتقل شده‌اند، با بازگشایی مسیر به سرعت انجام و در روستای همجوار اسکان می‌یابند.

وی افزود: برای اسکان موقت باقیمانده افراد در این چند ساعت، چادرهای موقت توسط هلال احمر، بسیج و گروه‌های جهادی برافراشته می‌شود تا به آنها رسیدگی و آرامش نسبی داده شود.

آشوری از همه مردم و گروه‌های مردمی که برای خدمت حضور یافته‌اند، درخواست کرد: برای حاکمیت نظم و امنیت و انجام خدمت‌رسانی به موقع، با پلیس همکاری لازم را داشته باشند تا خدمات به نحو مطلوب انجام شود.

وی در پایان متذکر شد: تعهد ما به مردم منطقه این است که از این تهدید، فرصت‌های زیادی برای بهبود وضعیت اسکان و زیرساخت‌های ارتباطی و سایر ملزومات خدمت‌رسانی فراهم کنیم. با برنامه‌ریزی دقیق و مشارکت مردم، اولویت‌ها را مشخص و در فرصت مناسب خسارات را جبران خواهیم کرد.