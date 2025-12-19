  1. سیاست
۲۹ آذر ۱۴۰۴، ۱:۱۳

تماس تلفنی وزیر امور خارجه انگلیس با عراقچی

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و وزیر امور خارجه انگلیس، در یک تماس تلفنی با یکدیگر گفتگو کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و آیوت کوپر وزیر امور خارجه انگلیس، روز جمعه در یک تماس تلفنی با یکدیگر گفتگو کردند.

در این تماس تلفنی درباره برخی موضوعات روابط دوجانبه از جمله موضوعات کنسولی تبادل نظر و بر لزوم تداوم رایزنی‌ها در سطوح مختلف برای تقویت درک متقابل و پیگیری موضوعات مورد نظر طرفین تأکید شد.

وزیر امور خارجه کشورمان ضمن انتقاد از رویکرد غیرمسئولانه سه کشور اروپایی در قبال موضوع هسته‌ای ایران، تاکید کرد ایران هیچ‌گاه مذاکره و گفتگویی که بر مبنای احترام به حقوق قانونی و منافع مشروع ملت ایران باشد را رد نکرده است، اما مذاکره به معنای تحمیل یک‌سویه را مردود می‌داند.

وزیر امور خارجه انگلیس بر موضع این کشور مبنی بر ضرورت استفاده از دیپلماسی در رابطه با موضوع هسته‌ای ایران تأکید کرد.

