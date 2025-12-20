عراقچی: حمل و نقل یکی از ابزارهای اصلی دیپلماسی اقتصادی است

به گزارش خبرنگار مهر، «سیدعباس عراقچی» وزیر امور خارجه در آئین گرامیداشت هفته حمل و نقل با اشاره به اینکه با توجه به موقعیت ژئوپلیتیک ویژه کشور، حمل و نقل یعنی امکان تبدیل جغرافیا به فرصت؛ اظهار داشت: بدون مسیر، ریل، بندر، لجستیک حتی بهترین سیاست خارجی هم نمی‌تواند ظرفیت‌های واقعی خود را محقق کند.

عراقچی با بیان اینکه نگاه ما در وزارت امور خارجه به سیاست خارجی در حوزه دیپلماسی اقتصادی یک نگاه عینی، واقعی و عملیاتی است، افزود: تمام تلاش ما در معاونت دیپلماسی اقتصادی که آقای قنبری الان متصدی آن هستند، این است که به صورت کاملاً عینی وارد پروژه‌های مشخص اقتصادی مورد نیاز کشور شده و به تحقق آنها کمک کنیم.

وی ادامه داد: ما در وزارت امور خارجه دیپلماسی اقتصادی را این‌گونه برای خود تعریف کرده‌ایم که سیاست خارجی در خدمت تولید، در خدمت صادرات و در خدمت حمل‌ونقل و ترانزیت قرار گیرد و در مجموع، منجر به ارتقای رفاه کشور شود. بر این اساس، در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، حمل‌ونقل به‌هیچ‌وجه موضوعی حاشیه‌ای نیست، بلکه یکی از ابزارهای اصلی دیپلماسی اقتصادی به شمار می‌رود.

رئیس دستگاه دیپلماسی با اشاره به اینکه هیچ توافق تجاری، همکاری منطقه‌ای و بازار پایداری بدون برخورداری از مسیرهای مطمئن و قابل پیش‌بینی در حوزه حمل‌ونقل نمی‌تواند شکل بگیرد؛ بیان کرد: در سیاست روابط خارجی ما، به‌ویژه در حوزه همسایگی، کشوری وجود ندارد که وارد مذاکره یا تعامل با آن شویم و موضوع حمل‌ونقل یکی از محورهای اصلی مذاکرات ما نباشد. در هر دیدار و ملاقاتی، بحث حمل‌ونقل و ترانزیت از موضوعات اصلی مورد توجه ماست.