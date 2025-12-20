به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، علی مدیحی متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی گفت: متأسفانه بسیاری از افراد به دلیل سابقه مشاهده موارد مشابه در اطرافیان، به درمان‌های غیراصولی و خوددرمانی روی می‌آورند، در حالی که بررسی تخصصی این شرایط بسیار ضروری است.

وی با بیان اینکه هدف باید مراقبت از کلیه‌ها باشد تا کار به عمل جراحی یا سنگ‌شکن نرسد، اظهار داشت: انجام آزمایش‌ها و بررسی‌های دوره‌ای منظم شامل کنترل فشارخون و چکاپ کامل بایستی تحت نظر متخصص انجام شود. این موضوع به ویژه در افرادی که سابقه خانوادگی بیماری‌های کلیوی یا سابقه شخصی سنگ‌سازی مکرر دارند، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

این متخصص کلیه تاکید کرد: اگر بیمار نیاز به اقدام مداخله‌ای یا جراحی داشته باشد، باید با اعتماد به پزشک معالج، روند درمان را به طور کامل پیگیری کند.

مدیحی، مصرف مناسب آب و مایعات را از دیگر نکات کلیدی در سلامت کلیه‌ها عنوان کرد و ادامه داد: بسیاری از مراجعان ادعا می‌کنند آب زیادی می‌نوشند، اما آنچه به عنوان یک متخصص توصیه می‌کنم، توجه به خروجی بدن است؛ به این معنا که فرد باید حداقل روزی دو لیتر ادرار داشته باشد تا فرآیند تصفیه و شست‌وشوی کلیه‌ها به طور کامل انجام شود. حجم مایعات مصرفی باید به اندازه‌ای باشد که این خروجی را تضمین کند.