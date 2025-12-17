توصیه به افرادی که کلیه سنگ ساز دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید پاک منش، در حاشیه افتتاحیه شانزدهمین کنگره اندویورولوژی و یورولاپاراسکوپی، در هتل قلب تهران، گفت: سخنرانی‌های کنگره سه روزه، از سطح بالایی برای حاضران و مخاطبان، برخوردار است که به غنای این گردهمایی علمی؛ می‌افزاید.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان، با اشاره به وجود فوق تخصص اندویورولوژی در کشور، افزود: به ازای هر یک میلیون نفر جمعیت کشور، ۲.۲ نفر فوق تخصص اندویورولوژی داریم که تقریباً در تمامی شهرها و مراکز استان‌ها، در دسترس هستند. اما، در بحث تکنولوژی دچار کمبودهایی هستیم که باعث شده نتوانیم برخی اعمال جراحی پیشرفته در این رشته را انجام دهیم.

فلوشیپ اندویورولوژی، در ادامه با اشاره به شیوع بالای سنگ کلیه در کشورمان، گفت: افرادی که سنگ کلیه دارند، احساس می‌کنند بعد از اینکه عمل جراحی داشته‌اند؛ دیگر کلیه آنها سنگ سازی نخواهد داشت. در حالی که باید مراقب سنگ سازی کلیه خود باشند و به طور منظم به پزشک مربوطه مراجعه کنند.

وی افزود: به افرادی که کلیه سنگ ساز دارند، توصیه می‌کنیم حتماً روزانه ۳.۵ لیتر مایعات بنوشند که می‌تواند شامل چای کم رنگ و دیگر نوشیدنی‌ها باشد. این افراد، باید بدانند در قبال نوشیدن حداثل ۳.۵ لیتر مایعات در روز، بایستی ۲.۵ لیتر ادرار داشته باشند.

پاک منش با اشاره به خانواده‌هایی که فرد مبتلا به سنگ کلیه دارند، گفت: اعضای این قبیل خانواده‌ها، بهتر است حداقل یک نوبت سونوگرافی انجام دهند.

وی، از دردپهلو و خون در ادرار، به عنوان علائمی نام برد که می‌بایست فرد به پزشک مراجعه کند تا از وضعیت سلامت کلیه‌های خود مطمئن شود.