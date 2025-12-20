به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه مترو پایتخت در ماه‌های پیش رو، افتتاحیه‌های متعددی را در برنامه دارد. این اتفاقات در زمینه شروع عملیات اجرایی خطوط جدید و همچنین تکمیل نواقص خطوط هفتگانه است.

برخی از مهمترین برنامه‌های اجرایی شبکه راه آهن ریلی زیرزمینی تهران در ۳ ماهه پایانی امسال و همچنین نیمه نخست سال آینده به شرح ذیل است:

۱. تکمیل تونل ۴۲۰۰ متری پروژه توسعه شرقی خط ۲ مترو و تست گرم مسیر (از ایستگاه فرهنگسرا تا ایستگاه پردیس مسافری شرق) که به معنای اتصال پایانه جدید شرق به شبکه مترو پایتخت است (نیمه نخست سال ۱۴۰۵)

۲. بهره برداری از فاز نخست پایانه آزادگان در خط ۳ مترو و افتتاح ورودی‌های جدید ایستگاه‌های خواجه عبدالله انصاری و شهید زین‌الدین در این خط (طی دوره ششم مدیریت شهری)

۳. بهره برداری از فاز دوم پایانه شهید کلاهدوز در خط ۴ (زمستان ۱۴۰۴) به همراه ورودی‌های شمالی و شرقی ایستگاه علامه جعفری (ادامه بخش غربی خط ۴) و همچنین گالری ارتباطی خطوط ۲ و ۴ مترو در ایستگاه شادمان (تا پایان سال جاری)

در خط ۴، آغاز عملیات اجرایی فاز دوم ادامه بخش‌های شرقی و غربی این خط نیز طی دوره کنونی مدیریت شهری پیش بینی می‌شود.

۴. افتتاح ایستگاه سرباز (در دی ماه ۱۴۰۴) و گالری ارتباطی سکوی خط ۶ به سالن بلیت فروشی ایستگاه شهدای هفدهم شهریور در خط ۷ مترو (نیمه اول سال ۱۴۰۵)

همچنین ایستگاه میدان حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) در بخش توسعه جنوبی خط ۶ طی دوره ششم مدیریت شهری به بهره برداری رسیده و افتتاح ورودی دوم ایستگاه امام حسین (ع) در این خط برای ایام دهه فجر امسال پیش بینی می‌شود.

۵. بهره برداری از ایستگاه پایانی بدنه اصلی خط ۷ مترو به نام ایستگاه ورزشگاه تختی (در زمستان ۱۴۰۴) به همراه ورودی دوم ایستگاه هلال احمر (اوایل دی ماه سال جاری)، ورودی دوم ایستگاه چهل تن دولاب (تا پایان سال ۱۴۰۴)، ورودی جدید شرقی ایستگاه شهدای پانزدهم خرداد (دی ماه ۱۴۰۴) و ورودی دوم ایستگاه میدان کتاب از خط ۷ (۳ ماهه نخست سال ۱۴۰۵)

۶. آغاز عملیات اجرایی خط ۸ مترو (از خطوط جدید شبکه مترو تهران) (تا قبل از پایان سال ۱۴۰۴)

۷. آغاز عملیات حفاری و ساخت تونل فاز نخست خط ۹ مترو (از خطوط جدید شبکه مترو تهران) با دستگاه حفار مکانیزه از کارگاه دولت آباد و همچنین حفاری جبهه دوم از کارگاه چیتگر (به روش ایرانی - اتریشی) (در زمستان ۱۴۰۴). همچنین کارخانه تولید سگمنت نیز آماده تأمین قطعات پیش ساخته بتنی مورد نیاز برای ساخت تونل این خط شده است.

۸. آغاز عملیات حفاری و ساخت تونل قطعه دوم خط ۱۰ مترو از کارگاه جنت آباد با دومین دستگاه حفار مکانیزه مونتاژ شده در این خط (زمستان ۱۴۰۴) و تسریع روند حفاری و احداث تونل قطعه نخست این خط از ایستگاه دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر) تا رسیدن به مرز حداقل متراژ ۳ کیلومتر (طی این دوره مدیریت شهری)

۹. انعقاد قرارداد احداث خط ۱۱ مترو تهران و شروع عملیات اجرایی این خط (در دوره ششم مدیریت شهری پایتخت)