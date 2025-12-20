وحدت ملی، نقطه قوت مردم ایران در جنگ ۱۲ روزه

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام شاکری مسئول بسیج دانشآموزی آموزشوپرورش گفت: به عادت برخی از افراد در تمرکز بر نقاط منفی و نیمه خالی لیوان اشاره کرد و این رویکرد را دارای تأثیر منفی بر زندگی شخصی و اجتماعی دانست.
وی با بیان اینکه این نگاه منفی نهتنها در زندگی فردی، بلکه در بعد اجتماعی نیز قابلمشاهده است، افزود: اگر دقیق نگاه کنیم، نقاط مثبت در جامعه ما بسیار زیاد است. یکی از نمونههای بارز آن، جنگ ۱۲ روزه اخیر بود که خلاف تحلیلهای بینالمللی، وحدت و انسجام ملی مردم ایران را به نمایش گذاشت.
شاکری ادامه داد: درحالیکه بسیاری تصور میکردند ایران از درون شکست خواهد خورد، اما دیدیم که این وحدت و انسجام، نقطه قوتی بود که کشور را در برابر چالشها مقاوم ساخت. وی همچنین به موضوع شهدا و لزوم انتقال تجربه آنها اشاره کرد و گفت: همانطور که حضرت آقا فرمودهاند، باید تجربه شهدا را منتقل و از آن برای تقویت راهبردها و پیشرانههای انقلاب اسلامی استفاده کنیم.
شاکری با تأکید بر فرمایشات رهبری، افزود: باید در مورد نقاط مثبت، توسعه، پیشرفت کشور و آیندهای روبهجلو حرف بزنیم. باید پتانسیلها را شناسایی و آنها را به نقاط قوت تبدیل کنیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به جمله حضرت آقا اشاره کرد که فرمودند؛ باور کنید با این ستارهها میشود راه را پیدا کرد و این جمله را رهنمودی ارزشمند برای زندگی در دنیای پرتلاطم امروز دانست.
شاکری گفت: در دنیایی که بسیاری مسیر زندگی و آینده خود را گم کردهاند، این جمله میتواند راهگشای بسیاری از مشکلات باشد.
وی در برنامه رادیویی «بهوقت گفتوگو»، بر لزوم کار هنری و تولید آثار باارزش تأکید کرد و افزود: همانطور که حضرت آقا فرمودهاند، اگر فیلمی ساخته شد؛ اما بیننده نداشت یا کتابی تهیه شد؛ اما خواننده نداشت، نشاندهنده این است که کار هنری بهدرستی انجام نشده است.
