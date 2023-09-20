خانواده شهدا بهترین الگو برای زن و زندگی عزتمندانه هستند

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله عباسی پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم جهاد و مقاومت و تجلیل از پیشکسوتان رزمنده و خانواده شهدای گیلان اظهار کرد: وحدت، همدلی و اتحاد نشان انقلاب اسلامی است تا جایی که این ویژگی در اربعین نمود بسیاری داشت.

وی به صبر و مقاومت مادران و همسران شهدا که برگرفته از سیره حضرت زینب کبری (س) بوده اشاره کرد و گفت: حضرت زینب (س) به رغم همه سختی‌های شرایط حاکم آن زمان، پیام شهدا، راه و رسالت آن‌ها را تبیین کرد و ملت ایران به ویژه جوانان نیز با پیروی از این پیام در راه اعتلای کشور در جبهه‌ها با مقاومت و از خودگذشتگی ایثار کردند.

عباسی با بیان اینکه امروز شعار زن، زندگی، آزادی را دشمنان قسم خورده ما که دستشان به خون‌های زیادی آلوده است تجویز می‌کنند، ادامه داد: دشمن با راه اندازی جنگ ترکیبی به دنبال اهداف خود در کشور است اما به فرموده مقام معظم رهبری، دشمنان ما اشتباه محاسباتی کردند.

استاندار گیلان افزود: دشمنان امسال خیلی تلاش کردند تا اغتشاش برپا کنند اما مردم و نیروهای نظامی و انتظامی ما هوشیارند و تمسک مردم ما به اسلام، آرمان‌های مقدس انقلاب اسلامی است و ایمان دارند.

عباسی با اشاره به اینکه رزمندگان اسلام و شهدای گرانقدر راه را نشان دادند، اضافه کرد: هم اینک شاهد وحدت، همدلی و اتحاد را در جامعه هستیم و انقلاب اسلامی این همدلی را به جهان اسلام صادر کرده و در اربعین نیز این مهم بر همگان ثابت شد.

وی به حضور رئیس جمهور در سازمان ملل اشاره کرد و گفت: در سال ۶۰، شهید رجایی در سازمان ملل جنایات رژیم طاغوت را نشان داد و روز گذشته نیز رئیس جمهور مردمی با نشان دادن تمثال سردار شهید سلیمانی عمق جنایات آمریکا را نشان داد.

استاندار گیلان بر لزوم الگو قراردادن مادران و همسران شهدا در جامعه تاکید کرد و افزود: خانواده‌های شهدا بعد از شهادت فرزندانشان با سجده شکر به جا آوردن بهترین الگوی صبر و مقاومت و زن، زندگی عزت مندانه هستند.