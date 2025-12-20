به گزارش خبرگزاری مهر، سومین نشست از کارگروه اجتماعی ستاد بزرگداشت هزار و پانصدمین سال ولادت پیامبر اعظم (ص) با رونمایی از پوستر «سلسله نشستهای اندیشههای نبوی در زندگی انسان معاصر» برگزار و اعضای این کارگروه و جمعی از اساتید و فعالان فرهنگی، ضمن بررسی برنامههای پیشرو، بر ضرورت بازخوانی سیره نبوی متناسب با مسائل و چالشهای انسان معاصر تأکید کردند.
زهرا بهروزآذر معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده در این نشست، با طرح این پرسش که اگر پیامبر اعظم (ص) امروز در جهان معاصر حضور داشتند، در مواجهه با جنگها، بحرانها، مسائل کودک امروز و چالشهای اجتماعی چه رویکردی اتخاذ میکردند؟، گفت: این پرسش میتواند نقطه آغاز گفتوگوهایی باشد که پلی میان سیره نبوی و مسائل واقعی انسان امروز ایجاد میکند.
وی با تأکید بر اهمیت حوزه کودک و نوجوان اظهار داشت: در سیره نبوی، مفاهیمی چون رحمت، عطوفت، گفتوگو و تربیت وجود دارد که میتواند هم برای کودکان و هم برای بزرگسالان الهامبخش باشد و در طراحی محتوای این نشستها مورد توجه قرار گیرد.
معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به تغییر ذائقه مخاطبان رسانهای تصریح کرد: بخش قابل توجهی از ادبیات غنی تولیدشده در سالهای گذشته نیازمند بازتولید در قالبهای کوتاه، قابل دسترس و متناسب با رسانههای نوین است تا بتواند ارتباط مؤثرتری با مخاطب امروز برقرار کند.
بهروزآذر همچنین بر ضرورت تعیین مخاطب هدف تأکید و خاطرنشان کرد: برای اثربخشی واقعی، باید از نگاههای کلی پرهیز کرد و با تمرکز بر گروههای مشخص مخاطب، مسیر تولید و انتشار محتوا را هدفمند پیش برد.
در ابتدای این نشست، مسئول پروژه گزارشی از اقدامات و برنامههای این کارگروه ارائه کرد و «جایزه پیامبر مهربانی»، طرح «نوآوری اسوه»، معرفی «۱۵۰۰ زن نامدار ایرانی» و «سلسله نشستهای اندیشههای نبوی در زندگی انسان معاصر» به عنوان برنامههای رویدادمحور کارگروه اجتماعی ستاد بزرگداشت هزار و پانصدمین سالگرد میلاد پیامبر اعظم (ص) معرفی شد.
همزمان با این نشست، از پوستر رسمی این سلسله نشستها رونمایی شد.
همچنین در این کارگروه، نخستین نشست از سلسله نشستهای «اندیشههای نبوی در زندگی انسان معاصر» به مناسبت میلاد حضرت زهرا (س)، با عنوان «فاطمه (سلاماللهعلیها) و کنشگری مرزی» با سخنرانی غلامرضا ظریفیان، پژوهشگر و استاد دانشگاه برگزار شد که طی آن، ظریفیان به تبیین ابعاد مختلف شخصیت حضرت فاطمه (س) پرداخت و بر اهمیت شناخت جامعتر از ایشان در تاریخ اسلام تأکید کرد.
