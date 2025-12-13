به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قمی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، در جمع بانوان این سازمان به مناسبت روز زن و هفته بزرگداشت مقام مادر با اشاره به جایگاه حجت الهی و اسوه انسان کامل، تأکید کرد: سپردن امور این عالم به حجت خدا، جلوه‌ای از فلسفه وجودی و منشأ هدایت است که در انقلاب اسلامی نیز به‌روشنی نمایان بوده و این مسیر، همواره با جلوه‌ای فاطمی، مرحله به مرحله پیش رفته است.

حجت‌الاسلام والمسلمین قمی در ادامه به دو فرمایش اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: یکی از این فرمایشات در دیدار با بانوان و دیگری در روز پنجشنبه و همزمان با میلاد حضرت صدیقه طاهره (س) در جمع مداحان ایراد شد که هر دو، بسیار مهم و حائز اهمیت است. به‌ویژه در شرایط کنونی، جدیت این بیانات اقتضا می‌کند که با دقت و از زاویه‌ای مشخص به آن‌ها پرداخته شود.

وی با خطاب قرار دادن بانوان فرهیخته و فعال در حوزه تبلیغ اسلام افزود: این فرمایشات به‌طور مستقیم به بانوان اثرگذار که در عرصه تبلیغ و جهاد فرهنگی فعالیت می‌کنید، مربوط است.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با تأکید بر فرمایش رهبر انقلاب درباره تغییر راهبرد دشمن تصریح کرد: دشمنی که از حمله نظامی نتیجه نگرفته، اولویت خود را بر فضای تبلیغاتی و تسخیر دل‌ها و ذهن‌ها قرار داده است. مواجهه با این جنگ جدید، به تعبیر رهبر معظم انقلاب، نیازمند آرایش جنگی متفاوتی است و توصیه‌های ایشان می‌تواند محور تأمل و مباحثه جدی در مجموعه ما باشد.

وی افزود: دشمن امروز هویت جامعه را هدف قرار داده و تلاش می‌کند با تضعیف سرمایه‌های اجتماعی، این جامعه را از ایستادگی و مقاومت بازدارد و اصول لایتغیر را تغییر دهد. وظیفه ما این است که اجازه ندهیم او به اهداف و مقاصد خود برسد و جامعه از معارف اسلام و انقلاب فاصله بگیرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین قمی با بیان اینکه همه ما برای فراهم کردن زمینه بهره‌مندی بیشتر جامعه از این معارف گرد هم آمده‌ایم، خاطرنشان کرد: اشکالاتی در روش‌های کاری، امور اداری و برنامه‌ریزی وجود دارد که باید برای رفع آن‌ها تلاش کرد.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی همچنین با اشاره به لزوم طراحی قوی برنامه‌ها گفت: باید با برنامه‌ریزی دقیق و با محوریت مردم، این مسیر را به‌صورت جدی پیش ببریم. وی ضمن قدردانی از تلاش‌های صورت‌گرفته، به مناسبت روز مادر و روز زن، بر ضرورت پیگیری جدی مطالبات به‌حق بانوان تأکید کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین قمی با بیان اینکه نقش بانوان در نبرد نرم و پیچیده تبلیغاتی، نقشی استثنایی و کم‌نظیر است، گفت: بدون تردید انتظار می‌رود از ظرفیت بانوان بیش از پیش بهره‌مند شویم. وی از مجاهدت‌ها و زحمات بانوان، به‌ویژه مادرانی که با وجود مسئولیت‌های خانوادگی و شرایط جسمی، در این مسیر همراهی می‌کنند، قدردانی کرد.

وی در پایان با تأکید بر لزوم پایبندی عملی به قرآن و معارف اسلامی اظهار داشت: نباید خودمان نسبت به قرآن بی‌اعتنا باشیم و در عین حال از دیگران انتظار داشته باشیم. حفظ دستاوردهای انقلاب و خون شهدا نیازمند تلاش، اخلاص، دعا، معنویت و همکاری صمیمانه است.