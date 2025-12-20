به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا بهروزآذر معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده در برنامه گرامیداشت مقام زن که با حضور احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از جمله زهرا خدادادی، رئیس فراکسیون زنان و بابایی کارنامی رئیس کمیسیون اجتماعی برگزار شد، با اشاره به ظرفیت‌های گسترده زنان شاغل در این وزارتخانه گفت: انتظار ما این است که زنان شاغل در این مجموعه، در دو سطح نقش‌آفرینی مؤثرتری داشته باشند؛ نخست در درون سازمان و با شناسایی و تقویت فرصت‌های رشد، ارتقای مهارت‌ها و توانمندسازی زنان همکار و دوم، در سطح سیاست‌گذاری و اجرا، با تمرکز بر جامعه مخاطبان گسترده این وزارتخانه.

وی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مهم‌ترین نهاد اجرایی در حوزه حمایت از زنان سرپرست خانوار دانست و اظهار داشت: این موضوع به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم در بخش‌های مختلفی از جمله معاونت رفاه، معاونت اشتغال، سازمان بهزیستی، سازمان تأمین اجتماعی و همچنین در تعامل با نهادهایی مانند کمیته امداد امام خمینی (ره) دنبال می‌شود و همین گستره مسئولیت، ضرورت نگاه دقیق‌تر و هماهنگ‌تر را دوچندان می‌کند.

معاون رئیس‌جمهور با اشاره به تغییرات ساختاری در ترکیب جمعیت زنان سرپرست خانوار تصریح کرد: امروز با واقعیت‌های متنوع‌تری در این حوزه مواجه هستیم؛ علاوه بر زنان سرپرست خانوار ناشی از فوت همسر، زنان مطلقه، زنان هرگز ازدواج‌نکرده در سنین تجرد قطعی، زنان دارای همسران زندانی یا مبتلا به بیماری‌های صعب‌العلاج و همچنین زنانی که بار مراقبت از والدین سالمند را برعهده دارند، بخش قابل توجهی از این جامعه را تشکیل می‌دهند؛ موضوعی که هم‌زمان با روند رو به رشد سالمندی، نیازمند سیاست‌گذاری‌های تفکیکی و هدفمند است.

بهروزآذر ادامه داد: هر یک از این گروه‌ها مسائل و اقتضائات خاص خود را دارند و پاسخ به نیازهای آنان مستلزم طراحی راهکارهای متناسب، مبتنی بر داده‌های کارشناسی و شناخت دقیق شرایط اجتماعی و اقتصادی است.

وی با تأکید بر ضرورت تقویت انتقال صدای جامعه هدف به سطوح تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری خاطرنشان کرد: انتظار ما این است که زنان شاغل در این مجموعه، با مسئولیت‌پذیری و حساسیت بیشتر، به شنیده‌شدن دقیق‌تر و شفاف‌تر مطالبات زنان کمک کنند تا تصمیمات اتخاذشده، علمی، تخصصی و به‌دور از نگاه‌های سیاسی و جناحی باشد. دولت با همین رویکرد حرکت می‌کند و نقش زنان را در پیشبرد این مسیر تعیین‌کننده می‌داند.