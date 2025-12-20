تامین اراضی و احداث مسکن اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه ها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، جلسه‌ای با هدف حل مشکل مسکن اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و با حضور معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد و در این جلسه، تفاهم‌نامه‌های همکاری برای تأمین اراضی و احداث مسکن اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی میان وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منعقد شد.

تفاهم‌نامه‌هایی که به امضای حسین سیمایی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی و محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسید، در چارچوب اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و قانون جهش تولید مسکن مصوب مجلس شورای اسلامی و همچنین در راستای سیاست‌های دولت چهاردهم، با هدف رفع مشکلات اقشار فرهیخته دانشگاهی و کارکنان در حوزه مسکن منعقد شده است.