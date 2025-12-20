  1. جامعه
برخورد قطار با خودرو در گذرگاه راه آهن در کیوتوی ژاپن

پلیس و مقامات آتش نشانی ژاپن اعلام کردند که روز شنبه یک قطار سریع السیر با یک خودرو در گذرگاه راه آهن در شهر سیکا، استان کیوتو، برخورد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از کیوتو نیوز، به گفته مقامات محلی، این حادثه حدود ساعت ۱۱ صبح به وقت محلی رخ داد که قطار هنگام عبور از گذرگاه به خودرو برخورد کرد. پس از برخورد، خودرو آتش گرفت و شعله‌های آتش به بخشی از قطار سرایت کرد.

مقامات اعلام کردند که آتش حدود ۵۰ دقیقه بعد مهار شد.

در زمان حادثه حدود ۱۰۰ مسافر در قطار بودند. هیچ آسیبی در بین مسافران گزارش نشده است و همه با خیال راحت تخلیه شدند.

تیم‌های امداد و نجات به تلاش‌های خود برای کمک به افراد داخل خودرو ادامه می‌دهند، در حالی که میزان جراحات یا تلفات همچنان در دست بررسی است.

