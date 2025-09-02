به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استریت‌تایمز، وقوع بارندگی شدید در شمال شرقی ژاپن به لغو خدمات تعدادی از قطارهای سریع‌السیر/bullet train این کشور منجر شد.

سازمان هواشناسی ژاپن درباره رانش زمین و جاری شدن سیل در مناطق مذکور به دلیل تداوم بارندگی شدید تا فردا (سوم سپتامبر) هشدار داده است.

شهر «آکیتا» امروز در پی طغیان روخانه «شینجو»، برای بیش از چهار هزار و ۵۰۰ شهروند این شهر، بالاترین سطح هشدار را صادر کرد. برای شهرهای گوجومه و سِنبوکو در استان آکیتا هشدار مشابهی صادر شده است.

سازمان هواشناسی ژاپن همچنین با اشاره به احتمال عبور میزان بارندگی‌ها در ماه سپتامبر از میانگین ماهانه در برخی نواحی، درباره وقوع رعدوبرق، تندبادهای ناگهانی و بارش تگرگ هشدار داده است.